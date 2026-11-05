Đảng Dân chủ Mỹ giành quyền kiểm soát toàn diện tại 5 bang chiến địa

Theo NBC và tờ New York Times (NYT) ngày 4/11 (giờ địa phương), đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả chức thống đốc và hai viện lập pháp tại các bang Michigan, Minnesota, Pennsylvania, Wisconsin và Nevada. Cụ thể, đảng Dân chủ giành lại Hạ viện bang Michigan và Minnesota, Thượng viện bang Pennsylvania và cả hai viện lập pháp tại Wisconsin. Tại Nevada, đảng này giành lại chức thống đốc, đồng thời tiếp tục duy trì đa số tại cả hai viện lập pháp bang. Nếu giữ được lợi thế tại cả hai viện lập pháp bang Arizona, nơi công tác kiểm phiếu vẫn đang diễn ra, số bang chiến địa do đảng Dân chủ kiểm soát toàn diện sẽ tăng lên 6.

Những thay đổi đáng chú ý cũng diễn ra tại các bang vốn lâu nay do đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát cả chức thống đốc và cơ quan lập pháp. Đảng Dân chủ giành lại chức thống đốc bang Texas sau 32 năm và bang Georgia sau 24 năm. Tại Texas, đảng này đồng thời giành được đa số tại Hạ viện bang. Ở Iowa và Ohio, các ứng cử viên thống đốc của đảng Dân chủ giành chiến thắng lần đầu tiên sau 16 năm. Tại North Carolina, đảng này cũng giành lại đa số tại Hạ viện bang sau 16 năm.

Tại New Hampshire, bang mà đảng Cộng hòa từng kiểm soát cả chức thống đốc và hai viện lập pháp cách đây 2 năm, các ứng cử viên Dân chủ hiện dẫn trước trong cuộc đua vào cả hai viện. Trong khi đó, tại 8 bang, trong đó có Florida, South Carolina, Indiana, Missouri và Kansas, đảng Cộng hòa mất đủ số ghế tại cơ quan lập pháp bang để khiến quyền phủ quyết của thống đốc không còn phát huy hiệu lực trên thực tế.

Trên phạm vi toàn quốc, đảng Dân chủ giành thêm ít nhất 330 ghế tại các cơ quan lập pháp bang. NYT đánh giá đây là mức tăng lớn nhất của đảng này trong vòng 50 năm, kể từ năm 1974, khi đảng Dân chủ giành thêm hơn 600 ghế sau vụ bê bối Watergate.

Với kết quả trên, đảng Dân chủ có thêm điều kiện thúc đẩy các chính sách riêng tại 22 bang, trong đó có các vấn đề về y tế, phúc lợi xã hội, bảo vệ quyền phá thai, thuế tài sản, cũng như quản lý trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu.

NYT nhận định kết quả bầu cử cũng có thể mở đường cho việc điều chỉnh bản đồ phân chia khu vực bầu cử tại Wisconsin, Texas và Georgia, những bang có bản đồ được thiết kế theo hướng có lợi cho đảng Cộng hòa, trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2028.