Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2026. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tổng cộng sẽ có 5 cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên Dân chủ trong năm 2027 và 7 cuộc diễn ra trong năm 2028. Hai cuộc đầu tiên dự kiến được tổ chức vào tháng 6 và tháng 7/2027, cuộc tranh luận cuối cùng dự kiến vào tháng 3/2028. Địa điểm tranh luận sẽ được công bố vào tháng 1/2027. Nếu có quá nhiều ứng cử viên đủ điều kiện, một số cuộc tranh luận có thể chia thành 2 tối, với tối đa 20 ứng cử viên tham gia.

Quy định mới nêu rõ các ứng cử viên phải ký cam kết công khai phản đối những khoản chi vận động tranh cử từ các siêu ủy ban hành động chính trị (Super PAC) và các tổ chức sử dụng nguồn tài trợ không công khai (dark money) nhằm ủng hộ họ hoặc công kích đối thủ trong cuộc bầu cử sơ bộ. Những ứng cử viên không tuân thủ có thể bị loại khỏi các cuộc tranh luận tiếp theo cho đến khi thực hiện biện pháp khắc phục.

Các chiến dịch tranh cử cũng không được phối hợp chi tiêu quảng cáo với các tổ chức đảng Dân chủ cấp bang, hạt và địa phương, hoặc tham gia thỏa thuận gây quỹ chung với các ủy ban của đảng trong giai đoạn bầu cử sơ bộ. Nếu vi phạm, ứng cử viên có thể phải hoàn trả khoản tiền liên quan và bị đình chỉ tham gia tranh luận.

Đảng Dân chủ cũng cấm các ứng cử viên tham gia những cuộc tranh luận không được DNC chính thức chấp thuận. Tuy nhiên, họ vẫn có thể tham dự các buổi gặp gỡ cử tri, diễn đàn hoặc hội thảo riêng, miễn là không có từ hai ứng cử viên trở lên cùng xuất hiện để trả lời câu hỏi như một cuộc tranh luận.

Ngoài cam kết trên, các ứng cử viên phải đáp ứng tiêu chí về tỷ lệ ủng hộ trong thăm dò dư luận và khả năng huy động nguồn tài trợ từ các nhà đóng góp nhỏ để đủ điều kiện tham gia tranh luận. DNC cho biết các quy định này nhằm hạn chế ảnh hưởng của những nhóm lợi ích giàu có, tăng cường tính minh bạch và bảo đảm sự công bằng trong quá trình lựa chọn ứng cử viên. Tuy nhiên, các quy định về nguồn tài trợ chỉ áp dụng trong bầu cử sơ bộ, không áp dụng cho cuộc tổng tuyển cử năm 2028.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh đảng Dân chủ vừa giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 3/11 vừa qua, giành lại quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện. Thành công này khiến nhiều chính trị gia Dân chủ bắt đầu hướng sự chú ý đến cuộc tranh cử tổng thống năm 2028, vốn được dự đoán sẽ có đông ứng cử viên tham gia.

Trong số những chính trị gia được xem là có khả năng tranh cử tổng thống năm 2028 có Thống đốc bang California Gavin Newsom, Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro, Thống đốc Kentucky Andy Beshear, Thống đốc Maryland Wes Moore và Hạ nghị sĩ Ro Khanna.