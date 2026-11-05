Đảng Dân chủ Mỹ công bố chương trình nghị sự sau bầu cử
Đảng Dân chủ Mỹ ngày 4/11 tuyên bố sẽ sử dụng quyền kiểm soát Quốc hội vừa giành được để tăng cường giám sát chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng thời tập trung vào các vấn đề kinh tế và chăm sóc y tế. Đây là những ưu tiên được lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries công bố sau chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dang-dan-chu-my-cong-bo-chuong-trinh-nghi-su-sau-bau-cu-246261105100042758.htm