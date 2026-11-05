Đảng Dân chủ Mỹ công bố chương trình nghị sự sau bầu cử

Trong phiên giao dịch ngày 4/11, giá dầu thô thế giới đã giảm hơn 8% và lùi về mức thấp nhất trong hai tháng qua. Đợt bán tháo mạnh mẽ này diễn ra sau khi đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump mất quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khiến giới giao dịch đánh cược rằng những thay đổi trong cán cân quyền lực sẽ đẩy nhanh tiến trình kết thúc cuộc xung đột với Iran.