Đảng Dân chủ mở mặt trận điều tra, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ trở lại mạnh mẽ

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller. (Ảnh: AP)

Kết quả thất bại nặng nề trong cuộc bỏ phiếu ngày 3/11 khiến Tổng thống Trump bị hạn chế đáng kể khi bước vào 2 năm cuối nhiệm kỳ. Kết quả này cũng mở đường cho hàng loạt cuộc điều tra của Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát nhằm vào Tổng thống Trump, gia đình ông và các quan chức cấp cao trong chính quyền.

Xuất hiện trên một số chương trình bình luận chính trị ngày 8/11, các lãnh đạo sắp tiếp quản Quốc hội của đảng Dân chủ cam kết sẽ buộc Tổng thống Trump và các trợ lý phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Trong khi đó, ông Trump tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn trên mạng xã hội.

“Kết quả của cuộc bầu cử vừa qua đã khiến nước Mỹ lùi một bước dài trong lịch sử. Tuy nhiên, đừng lo sợ, chúng ta sẽ trở lại, LỚN MẠNH HƠN VÀ MẠNH MẼ HƠN BAO GIỜ HẾT!”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Ông cho rằng thị trường chứng khoán đã tăng trưởng trong nhiệm kỳ của ông, nhưng sụt giảm sau cuộc bầu cử giữa kỳ.

Cuối tuần trước, Tổng thống Trump bổ nhiệm ông Stephen Miller làm Chánh văn phòng Nhà Trắng mới, phát đi tín hiệu rằng chính quyền sẽ phản công quyết liệt.

Trong khi đó, nhiều thành viên đảng Cộng hòa, trong đó có Phó Tổng thống JD Vance, đang nhìn nhận lại nguyên nhân thất bại nặng nề của đảng tại các hòm phiếu.

Ông Miller là kiến trúc sư đứng sau chính sách nhập cư cứng rắn của ông Trump, chính sách mà các nhà phân tích xác định là một trong những yếu tố góp phần khiến đảng Cộng hòa đánh mất ủng hộ của cử tri.

Sau những lời đe dọa từ đảng Dân chủ, rằng các quan chức trong chính quyền phải “chuẩn bị luật sư”, Tổng thống Trump cho biết đã chỉ đạo Bộ Tư pháp xem xét những lời đe dọa của đảng Dân chủ về việc luận tội các thành viên trong chính quyền của ông, đồng thời ví hành động này như một hình thức “tống tiền”.

Lập trường này đã châm ngòi cho cuộc khẩu chiến giữa các lãnh đạo cấp cao của hai đảng trên truyền hình ngày 8/11.

Tổng Chưởng lý Todd Blanche, cựu luật sư riêng của ông Trump và hiện là người đứng đầu Bộ Tư pháp, tuyên bố sẽ tích cực bảo vệ tổng thống cũng như các thành viên cấp cao trong chính quyền.

“Ngay sau ngày 3/11, một số thành viên Quốc hội đã không làm gì khác ngoài việc liên tục đe dọa mọi hoạt động đang diễn ra trong chính quyền này”, ông Blanche nói với CNN. Ông nhắc đến những lời đe dọa luận tội ông Miller sau khi ông được bổ nhiệm.

“Nếu họ tìm cách nhắm vào Stephen Miller… thay vì thực hiện đúng chức năng giám sát và điều hành, tất nhiên Bộ Tư pháp sẽ đứng ra bảo vệ ông ấy”, ông Blanche tuyên bố.

Tỷ phú Elon Musk, Bộ trưởng Hegseth thành tâm điểm

Với quyền kiểm soát các ủy ban tại cả hai viện Quốc hội, đảng Dân chủ có thể triệu tập các quan chức, yêu cầu cung cấp tài liệu và tổ chức các phiên điều trần công khai, qua đó đặt ông Trump cùng các trợ lý cấp cao dưới sự giám sát chặt chẽ.

Các chủ đề có khả năng trở thành trọng tâm điều tra bao gồm hoạt động kinh doanh và giao dịch tiền điện tử của gia đình ông Trump; các hợp đồng chính phủ có liên quan đến tỷ phú Elon Musk; việc cắt giảm nhân sự tại các cơ quan liên bang; hoạt động thực thi luật nhập cư; và cách thức điều hành cuộc chiến với Iran.

Ông Hakeem Jeffries, người dự kiến trở thành Chủ tịch Hạ viện mới do đảng Dân chủ kiểm soát, cho biết ông sẽ ủng hộ nỗ lực phế truất Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, một trong những nhân vật chủ chốt đứng sau cuộc chiến với Iran từ tháng 2.

“Tôi hoàn toàn ủng hộ nghị quyết nhằm vào Hegseth. Người được gọi là Bộ trưởng Chiến tranh đã lạm dụng quyền lực, làm suy yếu an ninh quốc gia và tổ chức cuộc chiến lựa chọn đầy liều lĩnh, tốn kém tại Iran. Cuộc chiến này đã khiến giá cả đối với người dân Mỹ tăng vọt và làm cho đất nước kém an toàn hơn. Pete Hegseth phải rời khỏi chức vụ”, ông Jeffries nói với ABC, khi được hỏi về kế hoạch của một nghị sĩ đảng Cộng hòa nhằm đệ trình kiến nghị luận tội ông Hegseth ngay trong ngày 9/11.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump từng hai lần bị Hạ viện luận tội, nhưng đều được Thượng viện tuyên trắng án.