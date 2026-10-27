Đảng Dân chủ lên kế hoạch xóa bỏ thuế quan của ông Trump

Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries dự kiến thúc đẩy một loạt dự luật ưu tiên ra trước toàn thể Hạ viện trong 100 giờ đầu tiên nếu đảng giành được đa số. Ảnh: Reuters.

Cuộc đua vào Quốc hội Mỹ đang bước vào giai đoạn nước rút. Khi triển vọng giành lại đa số tại Hạ viện của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra ngày 3/11 được đánh giá là tích cực, lãnh đạo đảng này đã bắt đầu xây dựng kế hoạch lập pháp và giám sát chính quyền Trump, với danh sách công việc cho “100 giờ đầu tiên” và “100 ngày đầu tiên” sau khi nắm quyền kiểm soát.

Theo The New York Times, dẫn nhận định của tổ chức nghiên cứu bầu cử phi đảng phái Cook Political Report, đảng Dân chủ đang có lợi thế đủ ổn định để giành đa số tại Hạ viện. Ngay cả khi đảng Cộng hòa thắng cả 17 khu vực bầu cử đang cạnh tranh sít sao, họ vẫn có nguy cơ mất quyền kiểm soát cơ quan lập pháp này.

Trên cơ sở đó, các lãnh đạo Dân chủ đã bắt đầu phác thảo chương trình hành động nếu giành chiến thắng.

Muốn chấm dứt chiến dịch quân sự tại Iran, bãi bỏ thuế quan

Theo các nguồn tin được bài báo dẫn lại, lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries dự kiến thúc đẩy một loạt dự luật ưu tiên ra trước toàn thể Hạ viện trong 100 giờ đầu tiên nếu đảng giành được đa số.

Hai trọng tâm lớn là chấm dứt các biện pháp thuế quan của ông Trump, đồng thời khôi phục vai trò chủ đạo của Quốc hội trong chính sách thương mại; và yêu cầu Tổng thống chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hoặc phải được Quốc hội cho phép mới có thể tiếp tục hoạt động quân sự.

Nếu đảng Dân chủ giành đa số tại Hạ viện, một ưu tiên hàng đầu là luận tội và thúc đẩy thay thế Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. Ảnh: Getty.

Các đề xuất khác bao gồm khôi phục trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA), đồng thời đảo ngược khoản cắt giảm gần 1.000 tỷ USD đối với chương trình Medicaid, vốn hỗ trợ chi phí chăm sóc sức khỏe cho người thu nhập thấp và một số nhóm đối tượng đủ điều kiện.

Giới phân tích nhận định các dự luật này có thể dễ dàng được thông qua tại Hạ viện, nơi chỉ cần đa số đơn giản. Tuy nhiên, khi chuyển sang Thượng viện, chúng có thể vấp phải sự cản trở của phe Cộng hòa thông qua thủ tục tranh luận kéo dài, thường được gọi là “filibuster” (thủ tục kéo dài tranh luận tại Thượng viện Mỹ nhằm trì hoãn hoặc ngăn cản việc thông qua một dự luật).

Dù vậy, các nghị sĩ Dân chủ cho rằng việc giành được đa số tại Hạ viện vẫn giúp đảng này tăng đáng kể khả năng giám sát và gây sức ép đối với chính quyền.

Ông Jamie Raskin, người được dự kiến đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, cho biết sẽ tập trung điều tra các vấn đề liên quan đến tham nhũng. Những hướng điều tra ban đầu có thể bao gồm mạng lưới lợi ích hình thành quanh ông Trump, các hợp đồng chính phủ không qua đấu thầu công khai và những dòng tiền điện tử ẩn danh chảy vào hệ thống chính quyền hoặc các doanh nghiệp, tài sản thuộc gia đình Trump.

Tăng giám sát AI, thúc đẩy luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth

Sau đợt thúc đẩy lập pháp đầu tiên, đảng Dân chủ dự kiến chuyển trọng tâm trong 100 ngày đầu tiên sang vấn đề chi phí sinh hoạt tăng cao.

Ông Jeffries nghiêng về phương án sử dụng các công cụ thuế để hỗ trợ người dân, trong đó có mở rộng ưu đãi thuế dành cho nhà ở giá phải chăng cho người thu nhập thấp.

Chương trình nghị sự cũng dự kiến bao gồm tăng cường giám sát và trách nhiệm giải trình đối với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), nâng mức lương tối thiểu liên bang, cấm các nghị sĩ giao dịch cổ phiếu và hoàn thiện khung pháp lý quản lý trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo The Wall Street Journal, ông Jeffries cho biết một trong những ưu tiên hàng đầu nếu đảng Dân chủ giành đa số tại Hạ viện là thay thế Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

Trong khi đó, nghị sĩ Cộng hòa bang Kentucky Thomas Massie dự kiến thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu luận tội ông Hegseth sau khi Quốc hội hoạt động trở lại. Tuy nhiên, để bị kết tội và bãi nhiệm theo thủ tục luận tội, bộ trưởng cần bị ít nhất hai phần ba số thượng nghị sĩ tham gia bỏ phiếu kết tội. Vì vậy, khả năng đề xuất này thành công được đánh giá là rất thấp.

Cựu Tổng thống Dân chủ Obama phát biểu chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Tổng thống Trump khi tham gia sự kiện tranh cử tại Ohio. Ảnh: Bloomberg.

Cựu Tổng thống Obama chỉ trích chính quyền Trump

Ngày 24/10, cựu Tổng thống Barack Obama lần lượt tham gia các sự kiện vận động tranh cử tại các bang Ohio và Michigan nhằm hỗ trợ đảng Dân chủ.

Ông quy trách nhiệm cho chính quyền Donald Trump về tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao, cho rằng tổng thống đương nhiệm đã liên tiếp đưa ra những quyết định sai lầm. Ông Obama cũng chỉ trích ông Trump vì quyết định phát động cuộc chiến với Iran mà theo ông, không ai yêu cầu và hoàn toàn không cần thiết.

Kêu gọi cử tri sử dụng lá phiếu để tạo ra thay đổi, vị cựu tổng thống nói rằng sau hai năm chứng kiến những gì ông mô tả là tình trạng hỗn loạn, khắc nghiệt, tham nhũng và năng lực điều hành yếu kém chưa từng thấy, người dân cuối cùng đã có cơ hội nói: “Quá đủ rồi”.

Theo Wenweipo