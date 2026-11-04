Đảng Dân chủ lật ngược thế cờ ở lưỡng viện Quốc hội

Tại Thượng viện, nơi có tổng cộng 100 ghế, đảng Cộng hòa bước vào cuộc bầu cử với 53 ghế, trong khi đảng Dân chủ có 45 ghế và nhận được sự ủng hộ của hai thượng nghị sĩ độc lập. Để giành đa số, phe Dân chủ cần đạt ít nhất 51 ghế.

Theo cập nhật mới nhất của Reuters ngày 4/11, đảng Dân chủ đã giành được 6 ghế trước đây thuộc về phía Cộng hòa, qua đó bảo đảm khả năng kiểm soát Thượng viện.

Đáng chú ý, các ứng cử viên Dân chủ giành chiến thắng tại nhiều bang vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa. Tại Texas, nghị sĩ bang James Talarico đánh bại Tổng chưởng lý Ken Paxton, trong khi mục sư Adam Hamilton trở thành ứng cử viên Dân chủ đầu tiên giành ghế Thượng viện tại Kansas sau gần một thế kỷ.

Những người ủng hộ ăn mừng khi nghị sĩ đảng Dân chủ tại Texas James Talarico đánh bại Tổng chưởng lý Ken Paxton. Ảnh: Reuters

Tại South Carolina, bác sĩ Annie Andrews chiến thắng đối thủ Cộng hòa Darline Graham. Đảng Dân chủ cũng giành thêm ghế tại Ohio, nơi cựu Thượng nghị sĩ Sherrod Brown vượt qua ông Jon Husted, cùng các chiến thắng tại North Carolina và Iowa.

Trong khi đó, tại Hạ viện, nơi toàn bộ 435 ghế được bầu lại và cần giành tối thiểu 218 ghế để kiểm soát cơ quan lập pháp này, theo Reuters, đảng Dân chủ đã giành thêm ít nhất 8 ghế từ phía Cộng hòa, trong đó có các khu vực bầu cử tại Kentucky, New Jersey và North Carolina. Truyền thông Mỹ dự báo đảng Dân chủ sẽ đạt đa số, dù việc kiểm phiếu tại một số khu vực vẫn tiếp diễn.

Bên cạnh cuộc đua vào Quốc hội, đảng Dân chủ còn giành được một số vị trí thống đốc bang. Tại Texas, ứng cử viên Gina Hinojosa đánh bại Thống đốc đương nhiệm Greg Abbott, trở thành người của đảng Dân chủ đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc bang này kể từ năm 1990.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chúc mừng đảng Dân chủ giành đa số tại lưỡng viện Quốc hội. Ảnh: Getty

Trước những diễn biến trên, Tổng thống Donald Trump chia sẻ với CBS News rằng: "Thông điệp của tôi là xin chúc mừng đảng Dân chủ. Tôi mong muốn hợp tác với quý vị vì lợi ích của đất nước".

Tổng thống Trump khẳng định đã nỗ lực vận động để giúp các ứng viên Cộng hòa giành chiến thắng, nhưng cho rằng cử tri không đi bỏ phiếu đông như kỳ vọng. Ông Trump nhấn mạnh hai năm đầu nhiệm kỳ này là giai đoạn thành công.

Giới phân tích chính trị thế giới nhận định, việc đảng Dân chủ kiểm soát cả hai viện Quốc hội được dự báo sẽ tác động đến quá trình hoạch định chính sách của chính quyền Tổng thống Trump trong hai năm còn lại, nhất là trong các vấn đề ngân sách, lập pháp và giám sát hoạt động của chính quyền.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ vẫn có quyền phủ quyết các dự luật được Quốc hội thông qua. Do đó, tương quan quyền lực mới có thể làm gia tăng nhu cầu đàm phán và tìm kiếm đồng thuận giữa hai đảng trong quá trình xây dựng chính sách.

Kết quả phân bổ số ghế cuối cùng tại cả hai viện sẽ tiếp tục được cập nhật khi các cuộc kiểm phiếu còn lại hoàn tất.