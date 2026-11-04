Đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội Mỹ: Ảnh hưởng thế nào đến các chính sách của ông Donald Trump?

CNN nhận định kết quả cuộc bầu cử vào ngày 3/11 là đòn đáp trả của cử tri Mỹ trước cung cách điều hành của ông Trump khi ông đã phát động một cuộc chiến tranh không được lòng dân ở Iran; thất bại trong việc giảm bớt chi phí sinh hoạt đắt đỏ; sự hỗn loạn do ông gây ra trong chính trường; cáo buộc tham nhũng trong chính quyền của ông và chính sách sử dụng đặc nhiệm để bắt giữ những người di cư.

Những cử tri bất mãn này qua cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đã trao cả Hạ viện lẫn Thượng viện cho đảng Dân chủ, và khôi phục hệ thống kiểm soát và cân bằng theo hiến pháp với chiến thắng ở cả những địa phương trước đây vốn là “thành trì” ủng hộ mạnh mẽ của đảng Cộng hòa.

Quốc hội mới do Đảng Dân chủ kiểm soát được dự báo sẽ khiến chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump “khó khăn”. Theo đó đảng Dân chủ ở lưỡng viện được dự báo sẽ mở các cuộc điều tra không ngừng liên quan đến chính quyền ông Trump, vai trò của chính quyền đương nhiệm trong việc phát động cuộc chiến với Iran, cáo buộc tham nhũng ở Nhà Trắng và có thể là các dự án kinh doanh đã làm gia tăng tài sản cá nhân của tổng thống Mỹ trong gần hai năm cầm quyền.

Toà nhà Quốc hội Mỹ - Ảnh: CNN

Dự kiến ​​sẽ có những cuộc đối đầu về ngân sách và cuộc chiến tranh Iran nếu ông Trump không thể kết thúc nó trước khi kỳ họp Quốc hội tiếp theo diễn ra vào tháng 1/2027. Đó cũng có thể là những tranh chấp hiến pháp kéo dài về nỗ lực lãnh đạo thông qua quyền hành pháp của ông Trump và trát đòi của đảng Dân chủ để lấy lời khai từ các trợ lý của ông Trump.

Trong khi đó dù cho đã chiếm được thế đa số ở lưỡng viện và sẽ có trong tay một phần quyền lực nhưng đảng Dân chủ sẽ thiếu toàn bộ năng lực để mang lại sự thay đổi mà cử tri khao khát vì quyền phủ quyết của Tổng thống Trump.

Theo CNN, có những bài học cơ bản mà mọi người nên học từ thời kỳ đầy sóng gió này đó là: Không có chiến thắng chính trị nào là mãi mãi, và không có thế đa số nào là vĩnh viễn.

Và quan trọng nhất, không có tổng thống nào, dù họ tin rằng mình có quyền lực đến đâu, là bất khả chiến bại.

Kết quả bầu cử ở Hạ viện Mỹ - Ảnh: CNN

Kết quả bầu cử tại Thượng viện Mỹ - Ảnh: CNN