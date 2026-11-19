Sự kiện nhằm ăn mừng kết quả tích cực của đảng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, đồng thời thảo luận định hướng chính trị cho giai đoạn tới, với cách tổ chức gợi nhớ chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Barack Obama năm 2008.

Cử tri Mỹ bỏ phiếu tại một điểm bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Washington, D.C., ngày 3/11/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, hội nghị diễn ra tại Mission Ballroom với các hoạt động trình diễn âm nhạc, thảo luận chính trị và giao lưu. Không khí sự kiện mang dáng dấp một lễ hội vận động tranh cử, thay vì hội nghị chính trị truyền thống. Nhiều bích chương và vật phẩm vận động được thiết kế theo phong cách hòa nhạc, với các khẩu hiệu như “New Deal Democrat”, “Tax-and-Spend Liberal” và “Our Get Along Shirt”.

Ông Matt Corridoni, chiến lược gia và cố vấn truyền thông thuộc tổ chức Majority Democrats, cho rằng sự tương đồng với chiến dịch tranh cử năm 2008 của ông Obama là điều dễ hiểu, bởi nhiều người tham dự từng tham gia hoặc chịu ảnh hưởng từ chiến dịch này. Theo ông, tinh thần hy vọng và lạc quan về tương lai của đảng Dân chủ cũng là chủ đề nổi bật tại hội nghị.

Cử tri bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại bang Maine, Mỹ ngày 16/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Ahmad Ali, Giám đốc Truyền thông của Searchlight Institute và là một trong những người tham gia thiết kế các vật phẩm tại sự kiện, nhận định đảng Dân chủ đang xuất hiện một thế hệ chính trị gia và những người hoạt động trẻ trung, tự tin, quyết tâm hơn. Theo ông, cách thiết kế và thông điệp của các sản phẩm vận động phản ánh tâm lý lạc quan cũng như mong muốn xây dựng hình ảnh mới của đảng sau thời gian gặp khó khăn về đường hướng chính trị.

Trao đổi với báo chí, ông Ali so sánh ảnh hưởng chính trị của chiến dịch tranh cử ông Obama năm 2008, chiến thắng của Tổng thống Donald Trump năm 2024 và nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden. Ông cho rằng ông Obama và ông Trump đều từng tạo ra những phong trào có sức ảnh hưởng lớn đến tâm lý cử tri và văn hóa chính trị Mỹ, trong khi nhiệm kỳ của ông Biden không tạo được tác động tương tự. Ông Ali cũng nhận định Mỹ đang tiến tới giai đoạn khép lại thời kỳ chính trị gắn với Tổng thống Trump, đồng thời cho rằng đảng Dân chủ có cơ hội thoát khỏi tình trạng trì trệ trong những năm gần đây. Ông bày tỏ hy vọng cuộc bầu cử tổng thống năm 2028 sẽ mang đến cho cử tri nhiều lựa chọn tốt hơn.

Hội nghị “What's Next” là một trong những hoạt động tập hợp đáng chú ý đầu tiên của đảng Dân chủ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Bên cạnh việc đánh giá kết quả bầu cử, các đại biểu tập trung xây dựng quan hệ, trao đổi chương trình chính trị và chuẩn bị cho cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2028, trong bối cảnh đảng hiện chưa có ứng viên nổi trội.

Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bầu cử giữa nhiệm kỳ ở New York, Mỹ, ngày 3/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo kết quả kiểm phiếu mới nhất, cựu Hạ nghị sĩ Mary Peltola của đảng Dân chủ đã giành chiến thắng trước Thượng nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm Dan Sullivan tại bang Alaska giúp đảng Dân chủ nâng số ghế tại Thượng viện lên 56, so với 44 ghế của đảng Cộng hòa, khi Quốc hội khóa mới bắt đầu hoạt động vào tháng 1/2027. Đây là mức tăng lớn nhất của đảng Dân chủ tại Thượng viện trong bầu cử giữa nhiệm kỳ kể từ năm 1958, dưới thời Tổng thống Dwight Eisenhower.

Tại Hạ viện, số liệu của AP cho thấy đảng Dân chủ đã giành 257 ghế (tương đương 59,1% trong tổng số 435 ghế) và Đảng Cộng hòa giành 171 ghế (39,3%), với 7 ghế (khoảng 1,6%) chưa được công bố kết quả.

Việc đảng Dân chủ kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện được dự báo sẽ làm thay đổi cán cân quyền lực tại Washington, tạo thêm trở ngại cho chương trình nghị sự lập pháp của Tổng thống Donald Trump trong 2 năm cuối nhiệm kỳ.