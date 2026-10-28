Đảng Dân chủ Hàn Quốc giảm tỷ lệ ủng hộ xuống mức thấp nhất kể từ khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức

Xét theo khu vực, Đảng Quyền lực Quốc dân dẫn trước Đảng Dân chủ tại Seoul, vùng thủ đô và khu vực Chungcheong – địa bàn thường được xem là nơi phản ánh tương đối rõ những thay đổi trong dư luận. Tại Seoul, tỷ lệ ủng hộ Đảng Dân chủ đạt 30,4%, so với 39,2% của đảng đối lập. Ở Gyeonggi và Incheon, khoảng cách còn lớn hơn, với tỷ lệ tương ứng là 32,4% và 43%. Tại Daejeon, Sejong và khu vực Chungcheong, tỷ lệ ủng hộ Đảng Dân chủ giảm xuống 19,8%, trong khi Đảng Quyền lực Quốc dân đạt 39,2%.

Theo phân tích của KSOI được Chosun dẫn lại, một số yếu tố có thể tác động đến sự suy giảm ủng hộ dành cho đảng cầm quyền gồm phán quyết tuyên trắng án đối với Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon trong phiên phúc thẩm, tranh cãi liên quan đề xuất luận tội Chánh án Tòa án Tối cao Jo Hee-dae và nghi vấn thành viên giáo phái Tân Thiên Địa tham gia Đảng Dân chủ với số lượng lớn. Đây là những vấn đề đang gây tranh luận chính trị tại Hàn Quốc; mức độ tác động riêng của từng yếu tố đối với kết quả khảo sát chưa được xác định độc lập.

Trong khi đó, tỷ lệ đánh giá tích cực đối với hoạt động điều hành đất nước của Tổng thống Lee Jae Myung đạt 36,5%, tăng 1,6 điểm phần trăm so với khảo sát trước. Tỷ lệ đánh giá tiêu cực ở mức 58,9%, tăng 0,1 điểm phần trăm. KSOI nhận định lập trường rõ ràng hơn trong quan hệ với Mỹ và việc giải quyết một số bất định liên quan đến công tác nhân sự có thể đã góp phần khôi phục một phần sự ủng hộ dành cho tổng thống. Tuy nhiên, các tranh luận về việc công khai cuộc họp Nội các, sự tham dự của người đứng đầu cơ quan điều tra tội phạm nghiêm trọng và việc tổng thống viện dẫn câu trả lời của trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gây khó khăn cho nỗ lực mở rộng sự ủng hộ trong nhóm cử tri ôn hòa.