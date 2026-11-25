Theo kết quả công bố ngày 24/11, bà Victoria Broderick, ứng cử viên đảng Dân chủ, đã đánh bại nghị sĩ đương nhiệm Scott DesJarlais của đảng Cộng hòa tại Địa hạt bầu cử số 4, bang Tennessee. Bà giành chiến thắng với cách biệt chưa đến 400 phiếu trong tổng số khoảng 196.000 phiếu, tương đương 0,18 điểm phần trăm.

Kết quả này gây bất ngờ bởi địa hạt trên vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, Tổng thống Donald Trump từng giành chiến thắng tại đây với cách biệt 24 điểm phần trăm. Đáng chú ý, bà Broderick cũng từng thất bại trước ông DesJarlais với khoảng cách 43 điểm phần trăm trong cuộc bầu cử cùng năm.

Bà Broderick giành chiến thắng dù ngân sách vận động tranh cử chỉ hơn 90.000 USD, thấp hơn nhiều so với mức 508.000 USD của đối thủ. Bà trở thành nghị sĩ Dân chủ duy nhất đại diện cho bang Tennessee tại Hạ viện Mỹ.

Trước đó, tại Bắc Carolina, ứng cử viên Dân chủ Chuck Hubbard đã đánh bại nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm Virginia Foxx sau khi kết quả kiểm phiếu lại xác nhận ông dẫn trước 330 phiếu. Bà Foxx từng giữ ghế tại Hạ viện trong 11 nhiệm kỳ và đánh bại ông Hubbard với cách biệt 19 điểm phần trăm trong cuộc bầu cử năm 2024.

Tính đến ngày 24/11, đảng Dân chủ giành được 259 trong tổng số 435 ghế tại Hạ viện, trong khi đảng Cộng hòa có 173 ghế. Ba ghế còn lại chưa xác định kết quả, gồm một ghế tại bang Minnesota dự kiến kiểm phiếu lại từ ngày 30/11 và hai ghế tại Louisiana sẽ được quyết định trong các cuộc bầu cử vòng hai vào tháng 12.

Từ tháng 1/2027, đảng Dân chủ sẽ kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ, tạo điều kiện thuận lợi hơn để thúc đẩy chương trình nghị sự và tăng cường giám sát chính quyền Tổng thống Donald Trump trong hai năm cuối nhiệm kỳ. Trong khi đó, đảng Cộng hòa sẽ trở thành phe thiểu số tại cả hai viện Quốc hội.