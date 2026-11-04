Đảng Dân chủ giành kiểm soát cả hai viện Quốc hội: Thách thức trong hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump

Theo NBC News, tính đến 13 giờ 20 phút ngày 4-11 (giờ Việt Nam), Đảng Dân chủ giành được 222 ghế Hạ viện, vượt ngưỡng đa số 218 ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Cùng thời điểm, CNN ghi nhận đảng này có 218 ghế, trong khi con số do báo The New York Times công bố là 214 ghế. Dù tiến độ cập nhật khác nhau, từ sáng cùng ngày, CNN và NBC News đã dự báo chiến thắng của đảng Dân chủ tại Hạ viện.

Ở Thượng viện, theo dự báo của The New York Times, chiến thắng của ông Troy Jackson trước Thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins tại Maine mang về ghế thứ 53 cho Đảng Dân chủ. Trước cuộc bầu cử, Đảng Cộng hòa nắm 53 trong tổng số 100 ghế. Sự đảo chiều này, cùng những thất bại tại các bang vốn có truyền thống ủng hộ Đảng Cộng hòa, cho thấy mức độ thay đổi đáng kể trong tương quan lực lượng chính trị Mỹ.

Truyền thông Mỹ đưa tin về ưu thế tại Thượng viện của Đảng Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ảnh: CNN

Đáng chú ý là kết quả tại bang Texas gây chú ý đặc biệt khi được truyền thông quốc tế đánh giá là một "cơn địa chấn chính trị" khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng bất ngờ tại tiểu bang vốn là thành trì vững chắc hơn 30 năm qua của Đảng Cộng hòa. CNN dự báo nghị sĩ bang James Talarico của Đảng Dân chủ đánh bại Tổng chưởng lý bang Ken Paxton, ứng cử viên Cộng hòa được Tổng thống Donald Trump ủng hộ. Chiến thắng tại một thành trì của đối phương mang ý nghĩa quan trọng đối với nỗ lực giành lại Thượng viện của Đảng Dân chủ.

Theo truyền thông Mỹ, trong nội bộ Đảng Cộng hòa đã xuất hiện ý kiến cho rằng Tổng thống Donald Trump phải chịu một phần trách nhiệm về thất bại này. Việc ông Donald Trump ủng hộ ông Paxton, ứng cử viên bị đánh giá là yếu do vướng nhiều bê bối, thay vì Thượng nghị sĩ đương nhiệm John Cornyn, trở thành vấn đề gây tranh luận.

Tại Kansas, ứng cử viên Dân chủ Adam Hamilton đánh bại Thượng nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm Roger Marshall, trở thành người đầu tiên của Đảng Dân chủ tại bang này được bầu vào Thượng viện Mỹ trong 94 năm. Kết quả càng đáng chú ý khi Kansas là nơi ông Donald Trump từng thắng với cách biệt hơn 16 điểm phần trăm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Thất bại của bà Susan Collins tại Maine cũng phản ánh sức ép mà các ứng cử viên Cộng hòa phải đối mặt. Theo The New York Times, làn sóng phản đối chính quyền Tổng thống Donald Trump ở bang này, nhất là sau khi chính sách thuế quan với Canada gây xáo trộn kinh tế địa phương, đã khiến bà không thể giữ ghế. Bà Collins, người có mặt tại Thượng viện từ năm 1997, đã thừa nhận thất bại và gọi điện chúc mừng đối thủ.

Những kết quả ấy đặt ra câu hỏi về trách nhiệm chính trị của Nhà Trắng. Phản ứng của Tổng thống Donald Trump cho thấy ông vừa tìm cách giảm nhẹ trách nhiệm đối với thất bại của Đảng Cộng hòa, vừa để ngỏ khả năng hợp tác với phe đối lập.

Phát biểu trên Fox News, ông Donald Trump nhận xét Đảng Dân chủ đã “làm tốt” và “chiến đấu hết mình”. Ông thừa nhận cuộc chiến tại Iran là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả không thuận lợi của Đảng Cộng hòa, nhưng cho rằng bản thân không nên cảm thấy có lỗi.

Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẵn sàng chấp nhận kết quả bầu cử, đồng thời lý giải thất bại của Đảng Cộng hòa bằng việc tên ông không xuất hiện trên lá phiếu. Ông cũng đưa ra lập luận tương tự trên mạng xã hội Truth Social. Điều này khiến người ta liên tưởng tới việc trong chiến dịch tranh cử, chính ông Donald Trump nhiều lần kêu gọi cử tri hình dung như thể ông cũng tham gia cuộc bầu cử để huy động sự ủng hộ cho các ứng cử viên Cộng hòa.

Trả lời Politico, ông Donald Trump cho biết đã trao đổi với một số lãnh đạo Dân chủ và nhận được tín hiệu mong muốn hợp tác. Ông nhấn mạnh không muốn dành hai năm cuối nhiệm kỳ chỉ để phủ quyết các quyết định của Quốc hội. Tuy nhiên, hình ảnh chiếc mũ mang khẩu hiệu “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” kèm từ “Phủ quyết” mà ông đăng trên Truth Social lại cho thấy khả năng đối đầu vẫn hiện hữu.

Với vị thế mới sau bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Quốc hội, Đảng Dân chủ có thêm công cụ giám sát chính phủ, tiến hành điều tra và gây sức ép đối với chính sách của Nhà Trắng. Vì thế, tuyên bố hợp tác của ông chủ Nhà Trắng Donald Trump mới chỉ là bước khởi đầu.

Bởi hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump cho dù hứa hẹn nhiều thử thách, nhưng cũng sẽ đặt cả hai bên trước những thách thức chung, đó là phải tìm được tiếng nói thống nhất để duy trì hoạt động của đất nước, thay vì tiếp tục giằng co quanh các chương trình lập pháp. Và chắc chắn sự lựa chọn nào cũng sẽ tác động tới cục diện chính trị của nước Mỹ trước cuộc đua quyền lực năm 2028.