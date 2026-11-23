Tính đến thời điểm hiện tại, Đảng Dân chủ đã giành thêm 44 ghế so với cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Cột mốc này đạt được vào Chủ nhật (22/11) sau khi ứng cử viên Đảng Dân chủ Chuck Hubbard đánh bại nữ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Virginia Foxx tại bang Bắc Carolina.

Thậm chí, Đảng Dân chủ còn có thể nâng cao thành tích của mình. Hiện, 4 cuộc đua vào Hạ viện vẫn chưa ngã ngũ, bao gồm một cuộc ở Minnesota và một cuộc ở Tennessee, cùng hai cuộc ở Louisiana sẽ phải tiến hành vòng bầu cử phụ vào tháng 12.

Với ít nhất 258 ghế trong Hạ viện gồm 435 thành viên, Đảng Dân chủ đã chính thức nắm quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ kể từ tháng 1/2027 tới, sau khi họ cũng đã giành chiến thắng cách biệt ở cuộc bầu cử Thượng viện.

Như đã biết, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2026, Đảng Dân chủ cũng thắng lớn tại Thượng viện khi giành đa số cách biệt với 56/100 ghế, sau khi giành thêm 9 ghế từ tay Đảng Cộng hòa.

Đảng Dân chủ tiếp tục nới rộng khoảng cách với Đảng Cộng hòa trong cuộc đua Hạ viện Mỹ. Ảnh: GI

Số ghế mà Đảng Dân chủ giành được lần này tại Hạ viện là lớn nhất kể từ cuộc bầu cử năm 1992 dưới thời ông Bill Clinton, khi đảng này giành được 258 ghế. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn 300 ghế mà Đảng Dân chủ nắm giữ trong thời kỳ của ông Franklin D. Roosevelt.

Với đa số ghế cách biệt, Đảng Dân chủ đang chuẩn bị một chương trình lập pháp kéo dài 100 ngày tập trung vào giải quyết chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và đảo ngược các chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump thuộc Đảng Cộng hòa.

Các ưu tiên của họ bao gồm tổ chức các cuộc bỏ phiếu để đảo ngược các khoản cắt giảm của Đảng Cộng hòa đối với chương trình y tế Medicaid và khôi phục các chương trình an sinh khác.

Đảng Dân chủ cũng đang chuẩn bị một chương trình giám sát toàn diện tại Quốc hội Mỹ, gồm việc điều tra chính quyền ông Trump và xem xét cách Tổng thống và gia đình ông đã gia tăng tài sản kể từ khi trở lại nắm quyền.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ, ông Hakeem Jeffries, người được dự đoán sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện tiếp theo, cũng không loại trừ khả năng tiến hành luận tội ông Trump.