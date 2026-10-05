Đảng Dân chủ duy trì lợi thế trong cuộc đua vào Hạ viện Mỹ

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Mô hình Battleground Tracker của CBS News ước tính nếu bầu cử được tổ chức tại thời điểm khảo sát, đảng Dân chủ có thể giành khoảng 229 ghế, so với 206 ghế của đảng Cộng hòa, trong khi cần 218 ghế để chiếm đa số tại Hạ viện.

Khảo sát cho thấy chi phí sinh hoạt và giá cả tiếp tục là những vấn đề được cử tri quan tâm hàng đầu. Những cử tri cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa làm đủ để giảm chi phí có xu hướng ủng hộ các ứng viên Dân chủ.

Các vấn đề Iran, nhập cư, trí tuệ nhân tạo (AI) và xây dựng trung tâm dữ liệu cũng tác động đến lựa chọn của cử tri. Đáng chú ý, cử tri có xu hướng ủng hộ các ứng cử viên muốn hạn chế việc phát triển và sử dụng AI, cũng như phản đối xây dựng thêm trung tâm dữ liệu tại cộng đồng của họ.

Khảo sát được thực hiện trong các ngày 30/9 - 2/10 với 2.166 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ, có biên độ sai số ±2,5 điểm phần trăm.

CBS News lưu ý số ghế nêu trên là ước tính của mô hình thống kê, không phải dự báo kết quả bầu cử và có thể thay đổi khi cuộc bầu cử ngày càng đến gần.