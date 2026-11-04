Đảng Dân chủ được dự báo giành lại Hạ viện Mỹ

Reuters ngày 4/11 đưa tin các cơ quan truyền thông Mỹ dự báo đảng Dân chủ sẽ giành đa số tại Hạ viện, đưa đảng này vào vị thế có thể thách thức chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump khi Quốc hội khóa mới bắt đầu hoạt động vào năm tới.

Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Overland Park, bang Kansas, Mỹ, ngày 3/11/2026. Ảnh: Reuters.

ABC News cũng dự báo Dân chủ giành đủ ghế để kiểm soát Hạ viện. Toàn bộ 435 ghế của viện này được bầu lại trong cuộc bầu cử ngày 3/11; một đảng cần ít nhất 218 ghế để đạt đa số. Số ghế chung cuộc của mỗi đảng vẫn phụ thuộc kết quả các cuộc đua chưa phân định.

Trong những kết quả đáng chú ý, ứng viên Dân chủ Jamie Ager giành ghế Hạ viện tại khu vực bầu cử số 11 của bang Bắc Carolina, vốn do Cộng hòa nắm giữ. Tại New Jersey, ABC News dự báo Rebecca Bennett đánh bại hạ nghị sĩ Cộng hòa Tom Kean Jr. ở khu vực bầu cử số 7.

Theo The Guardian, các ứng viên Dân chủ Kathy Castor, Pia Dandiya và Jared Moskowitz được dự báo thắng lần lượt tại các khu vực số 14, 22 và 25 ở Florida. Đây là ba trong bốn khu vực được Cộng hòa điều chỉnh ranh giới trước bầu cử nhằm tạo lợi thế cho mình.

Tại Thượng viện, Dân chủ ghi nhận bước tiến quan trọng khi được dự báo giành hai ghế từ Cộng hòa ở Bắc Carolina và Nam Carolina. Reuters đưa tin Roy Cooper thắng Michael Whatley tại Bắc Carolina, trong khi Annie Andrews đánh bại Darline Graham tại Nam Carolina. Tuy nhiên, kết quả tại các bang này chưa đủ để xác định đảng nào kiểm soát Thượng viện.

AP cho biết Dân chủ đồng thời giữ được những ghế quan trọng khi Thượng nghị sĩ Jon Ossoff tái đắc cử tại Georgia và Chris Pappas thắng John Sununu tại New Hampshire. Ở Florida, ứng viên Cộng hòa Ashley Moody đánh bại Angie Nixon, giữ ghế cho đảng này.

CBS News đánh giá Texas và Kansas nghiêng về Dân chủ; Michigan vẫn chưa phân định thắng thua.

Trước bầu cử, đảng Cộng hòa nắm 53 ghế Thượng viện, trong khi đảng Dân chủ cùng hai thượng nghị sĩ độc lập có 47 ghế. Dân chủ cần tăng ròng bốn ghế để đạt đa số 51 ghế. Nếu hai bên hòa 50–50, Cộng hòa vẫn có lợi thế nhờ lá phiếu phá thế hòa của Phó tổng thống JD Vance.

Theo phân tích của Reuters, quyền kiểm soát Hạ viện sẽ giúp đảng Dân chủ nắm các ủy ban, tổ chức điều trần và tăng cường giám sát chính quyền Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, khả năng thông qua các ưu tiên lập pháp của đảng này vẫn chịu giới hạn bởi tương quan tại Thượng viện và quyền phủ quyết của tổng thống.