Đảng Dân chủ 'dọa' điều tra Chánh văn phòng Nhà Trắng mới của ông Trump

Theo tờ The Hill, các nghị sĩ đảng Dân chủ ngày 6/11 đã đưa ra những phản ứng mạnh với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn ông Stephen Miller làm Chánh văn phòng Nhà Trắng, thay thế cho bà Susie Wiles.

"Ông Trump không rút ra được bài học nào sau thất bại ở cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông Miller là kiến trúc sư của những chính sách gây tranh cãi nhất trong chính quyền này. Đây là một lựa chọn không thể tệ hơn. Chúng tôi sẽ đấu tranh với ông Miller trên mọi mặt trận", lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết.

Tân Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller. Ảnh: NYT

Trong khi đó, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries mô tả ông Miller là một nhân vật "nguy hiểm và liều lĩnh", và đáng lẽ ông này phải bị sa thải thay vì được bổ nhiệm vào vị trí mới. "Sự hiện diện của ông ta trong chính quyền cần phải bị loại bỏ triệt để", ông Jeffries nhấn mạnh.

Nghị sĩ Dân chủ Robert Garcia, người dự kiến đảm nhận chức chủ tịch Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ của Hạ viện khóa mới, khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc điều tra nhắm vào ông Miller cũng như chính sách nhập cư của Tổng thống Trump. "Tôi nghĩ ông Miller nên thuê luật sư từ bây giờ", ông Garcia cảnh báo.

Với việc kiểm soát lưỡng viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ, đảng Dân chủ sẽ có quyền điều tra, ra trát triệu tập và luận tội các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Trump.

Ông Miller là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất trong chính quyền và cũng là một trong những cố vấn thân cận, gắn bó lâu năm nhất với ông Trump. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, ông Miller là người thúc đẩy các chính sách như chia cắt các gia đình người nhập cư và lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân từ các quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi.