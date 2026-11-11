Đảng Dân chủ cố luận tội Bộ trưởng Chiến tranh, ông Trump có động thái bất ngờ

Ngày 11/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth là “người yêu nước vĩ đại của nước Mỹ” và cáo buộc đảng Dân chủ tiếp tục “vũ khí hóa, lạm dụng” thể chế của nước Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng chỉ trích nghị sĩ Cộng hòa sắp mãn nhiệm Thomas Massie, người đứng đầu nỗ lực luận tội là “kẻ thất bại thảm hại”.

“Nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth của đảng Dân chủ đã thất bại thảm hại! Tất cả nghị sĩ đảng Cộng hòa, ngoại trừ Thomas Massie - một kẻ thua cuộc, đều bỏ phiếu ủng hộ ông Pete”, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Tiếp đó, ông Trump liệt kê những thành tựu của ông Hegseth trên cương vị Bộ trưởng Chiến tranh, đồng thời khẳng định những kết quả này giúp ông được “minh oan”.

“Một lần nữa, những chiến thắng tại Venezuela và Iran, số lượng tân binh gia nhập quân đội cao nhất trong lịch sử (với danh sách chờ nhập ngũ rất dài!) cùng tinh thần chiến đấu chưa từng có dẫn đến việc minh oan cho người yêu nước vĩ đại của nước Mỹ. Đảng Dân chủ tiếp tục vũ khí hóa và lạm dụng nước Mỹ. Họ phải bị ngăn chặn! Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Tổng thống Donald Trump”, ông Trump khẳng định.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện bỏ phiếu ngăn chặn nỗ lực luận tội ông Hegseth, qua đó về cơ bản chặn đứng thách thức quan trọng về mặt thủ tục tại cơ quan lập pháp này.

Trước đó, Hạ viện Mỹ thông qua cuộc bỏ phiếu với 211 phiếu thuận và 204 phiếu chống, quyết định chuyển nghị quyết luận tội ông Hegseth tới Ủy ban Tư pháp Hạ viện thay vì tiến hành bỏ phiếu trực tiếp tại phiên họp toàn thể. Ông Thomas Massie là nghị sĩ Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu chống lại đề xuất này cùng với toàn bộ các nghị sĩ Dân chủ.

Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth từng là sĩ quan thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân Mỹ, là một trong những thành viên có thái độ cứng rắn quyết liệt nhất trong nội các nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Trong nhiệm kỳ này, ông Hegseth sa thải một số tướng lĩnh cấp cao, ngăn chặn việc thăng cấp của hàng chục sĩ quan. Ông cũng triển khai những quy định mới khiến phần lớn phóng viên báo chí rời khỏi Lầu Năm Góc.