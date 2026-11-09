Đảng Dân chủ chuẩn bị gói viện trợ 15 tỷ USD cho Ukraine sau khi giành chiến thắng bầu cử

Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ đang chuẩn bị một gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine trị giá khoảng 15 tỷ USD, tờ Financial Times đăng tải thông tin này.

Đảng Dân chủ đã coi việc hỗ trợ ngành năng lượng của Ukraine là một ưu tiên hàng đầu trước mùa đông. Các nhà lập pháp cũng dự định sẽ tìm kiếm thêm viện trợ cho Ukraine trước khi Quốc hội mới nhậm chức vào tháng Giêng.

Một lĩnh vực riêng biệt sẽ là xem xét dự luật trừng phạt, được đặt theo tên của cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Văn kiện này quy định các hạn chế tài chính đối với lĩnh vực quốc phòng và năng lượng của Nga.

Theo một trợ lý của đại diện đảng Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, các nhà lập pháp đang làm việc về một gói hỗ trợ an ninh cho Kyiv trị giá khoảng 15 tỷ đô la.

Đây là tín hiệu rất tốt cho Kyiv, sau một thời gian khá dài viện trợ quân sự và tài chính từ phía Mỹ bị cắt giảm do chính sách thay đổi hoàn toàn được Tổng thống Donald Trump đưa ra.

Trong diễn biến khác, Thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders đã kêu gọi đảng Dân chủ tìm cách chấm dứt cuộc chiến chống Iran bằng cách cắt giảm nguồn tài trợ cho chiến dịch quân sự sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ.

Vị chính trị gia này đã phát biểu điều này trong một cuộc phỏng vấn với CNN. Theo ông Sanders, đảng Dân chủ nên sử dụng quyền lực về ngân sách của Quốc hội, chứ không chỉ giới hạn mình ở việc thông qua các nghị quyết yêu cầu chấm dứt xung đột.

Thượng nghị sĩ Sanders gọi cuộc chiến chống Iran là bất hợp pháp và vi hiến, nói rằng cuộc xung đột đã khiến 19 binh sĩ Mỹ và hàng nghìn thường dân thiệt mạng, đồng thời chiến dịch quân sự này đã tiêu tốn của nước Mỹ hàng chục tỷ đô la.

Trong tuyên bố ngày 6/11, ông Sanders cũng nhấn mạnh đến giá xăng và dầu diesel đang tăng cao. Theo ghi nhận, kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ cho thấy người Mỹ không hài lòng với cuộc chiến, vì vậy đảng Dân chủ nên ngừng phân bổ ngân sách để tiếp tục leo thang.

Trước đó vào tháng 6/2025, ông Sanders đã giới thiệu Đạo luật Không Chiến tranh chống Iran, trong đó cấm sử dụng ngân sách liên bang cho các hoạt động quân sự chống lại Iran mà chưa có sự cho phép đặc biệt từ Quốc hội Mỹ, trừ trường hợp tự vệ.