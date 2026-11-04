Đảng Dân chủ chiến thắng áp đảo, giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ

Đảng này đã thắng thế cả ở các tiểu bang từ lâu được cho là ngoài tầm với, bao gồm cả các thành trì bảo thủ như Nam Carolina, Texas và Iowa.

Kết quả này cho thấy sự thất vọng sâu sắc của cử tri đối với cách điều hành kinh tế của Tổng thống Donald Trump và quyết định phát động chiến tranh chống lại Iran vào tháng 2 đã đẩy giá xăng dầu tăng mạnh. Trong các cuộc thăm dò dư luận, cử tri bày tỏ lo ngại về chi phí sinh hoạt và tức giận về cách ông Trump xử lý vấn đề này.

Tại bang Kansas, Adam Hamilton, một mục sư của nhà thờ đã trở thành nhân vật thuộc đảng Dân chủ đầu tiên giành được ghế tại Thượng viện kể từ thời kỳ Đại suy thoái (khủng hoảng kinh tế) gần một thế kỷ trước. Tại bang Ohio, ứng viên Dân chủ Sherrod Brown đã giành được chiếc ghế mà Phó Tổng thống Mỹ JD Vance từng nắm giữ hai năm trước, trong khi Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ bang Texas - James Talarico đã đánh bại Tổng chưởng lý đảng Cộng hòa Ken Paxton, người đang vướng vào nhiều bê bối. Cả 2 bang Ohio và Texas đều bỏ phiếu cho ông Trump với cách biệt hai chữ số vào năm 2024.

Tại bang Nam Carolina, một bang mà ông Trump đã giành chiến thắng với cách biệt gần 18 điểm vào năm 2024, bác sĩ nhi khoa Annie Andrews đã chiến thắng Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Darline Graham, người được bổ nhiệm vào ghế này sau khi anh trai bà là Thượng nghị sĩ Lindsey Graham qua đời.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries, người đứng đầu phe thiểu số Katherine Clark và ứng cử viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ Suzan DelBene ăn mừng tại bữa tiệc theo dõi đêm bầu cử giữa kỳ vào ngày 3/11/2026 (giờ địa phương) - Ảnh: Reuters

Ông Trump đã đưa Paxton và Graham lên trước những ứng viên có kinh nghiệm hơn bất chấp những điểm yếu rõ ràng. Paxton đã là tâm điểm của hàng loạt tranh cãi, bao gồm cả vụ luận tội năm 2023 và các cáo buộc gian lận chứng khoán, trong khi sự thiếu kinh nghiệm được thừa nhận của Graham đã thu hút những tiêu đề tiêu cực trên báo chí. Ông Trump đã vận động tranh cử cho Paxton, Graham và Jon Husted của bang Ohio như một phần của chiến dịch vận động tranh cử chớp nhoáng vào phút cuối, bao gồm hơn hai chục cuộc mít tinh, và tổng thống Mỹ đã nhiều lần nói với những người ủng hộ mình rằng hãy "coi như tôi đang tranh cử" nhằm khích lệ những cử tri cốt lõi của ông.

Sau đó vào ngày 3/11, khi rõ ràng là đảng Cộng hòa đang có nguy cơ mất thế đa số tại Quốc hội, ông Trump đã viết trên mạng xã hội: "Tôi không có tên trong danh sách ứng cử viên và nếu có, chúng ta đã thắng áp đảo! Cảm ơn sự quan tâm của các bạn đến vấn đề này".

Đảng Dân chủ đã giành được tổng cộng sáu ghế Thượng viện từ tay đảng Cộng hòa, đảm bảo thế đa số ngay cả khi họ không giữ được ghế của mình ở các bang Michigan và Minnesota đầy cạnh tranh.

Đảng Dân chủ cũng đang trên đà giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ sau khi giành được ít nhất tám ghế từ tay đảng Cộng hòa ở các bang như Kentucky, New Jersey và Bắc Carolina, và thể hiện sức mạnh ngay cả ở các khu vực bầu cử bảo thủ vững chắc.

Sự thống trị của đảng này cũng mở rộng sang các cuộc đua khác. Thống đốc bang Texas - Greg Abbott, người đương nhiệm ba nhiệm kỳ, đã thua ứng cử viên Dân chủ Gina Hinojosa, trong khi đảng Dân chủ cũng giành được chức thống đốc ở các bang bảo thủ Iowa và Ohio.

Tại bang Florida, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ashley Moody đã đánh bại ứng cử viên đảng Dân chủ Angie Nixon nhưng chỉ dẫn trước khoảng 3 điểm phần trăm tại một bang mà ông Trump đã thắng với cách biệt 13 điểm vào năm 2024, theo kết quả kiểm phiếu do Reuters và USA Today tổng hợp, cho thấy ngay cả những bang vốn vững chắc thuộc về đảng Cộng hòa cũng đang chuyển dịch mạnh mẽ sang đảng Dân chủ.

Đảng Dân chủ đã chiếm lại thế đa số tại lưỡng viện Quốc hội Mỹ - Ảnh: CNN

Đảng Dân chủ đã giữ vững ba khu vực bầu cử Hạ viện ở bang Florida mà các nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã vẽ lại hồi đầu năm nay, tất cả đều ủng hộ ông Trump với cách biệt ít nhất 9 điểm phần trăm.

Theo các cuộc thăm dò ý kiến ​​cử tri sau bầu cử do SSRS thực hiện thay mặt cho một nhóm các hãng truyền thông Mỹ, bao gồm các mạng truyền hình lớn và hãng tin AP thì một nửa số cử tri trên toàn quốc cho biết họ coi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 là cơ hội để chỉ trích tổng thống, và ba phần tư cho biết họ “tức giận” hoặc “không hài lòng” với hướng đi của đất nước.

Ngoài ra, 70% cử tri được khảo sát cho biết họ muốn Quốc hội tăng cường kiểm soát và cân bằng quyền lực đối với tổng thống. Trong cuộc bầu cử giữa kỳ lần này, tất cả 435 ghế trong Hạ viện Mỹ và 35 trong số 100 ghế Thượng viện Mỹ được tranh cử vào ngày 3/11.