Đảng cực hữu Đức vươn lên dẫn đầu, đạt mức ủng hộ cao kỷ lục

Ảnh minh họa: AI

Theo khảo sát của Viện INSA công bố ngày 3-10, AfD đạt 30% ủng hộ trên toàn quốc - mức cao nhất kể từ khi thành lập năm 2013, đồng thời dẫn đầu trong số các đảng được thăm dò.

Ngược lại, CDU/CSU chỉ còn 18%, giảm mạnh so với khoảng 30% trước khi ông Merz nhậm chức vào tháng 5-2025. Các đảng khác như SPD và đảng Xanh cùng ở mức 14%, còn đảng Cánh tả đạt 10%.

Đà suy giảm của CDU/CSU diễn ra trong bối cảnh liên minh này liên tiếp thất bại tại các cuộc bầu cử cấp bang, đặc biệt tại 2 bang miền Đông Sachsen-Anhalt và Mecklenburg-Vorpommern, nơi AfD giành tỷ lệ phiếu vượt trội. Thủ Tướng Merz đã mô tả các kết quả này là “thảm họa”.

Giới quan sát cho rằng các chính sách thắt chặt chi tiêu xã hội, cải cách lương hưu và kêu gọi tăng cường làm việc của chính phủ đã ảnh hưởng đến mức độ ủng hộ. Dù vậy, ông Merz khẳng định không thay đổi lập trường, đặc biệt trong các vấn đề quốc phòng và quan hệ với Nga.

Sự trỗi dậy của AfD được xem là tín hiệu cảnh báo đối với hệ thống chính trị Đức, đồng thời phản ánh tâm lý bất mãn gia tăng trong một bộ phận cử tri trước các thách thức kinh tế - xã hội hiện nay.