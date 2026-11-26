Thủ tướng Israel Netanyahu. Ảnh: Flash90

Báo Yedioth Ahronoth đưa tin, đảng Likud đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án quận Jerusalem, yêu cầu hủy bỏ kết quả tại 120 điểm bỏ phiếu và tổ chức bỏ phiếu lại tại các địa điểm này.

Trong khi đó, báo Haaretz cho biết đảng này đã “nộp các bản tuyên thệ có nội dung cáo buộc sai phạm xảy ra tại hàng chục điểm bỏ phiếu ở các thị trấn có đông người Ảrập sinh sống, trong đó phần lớn liên quan đến việc chuyển giao thông tin về danh tính cử tri, vi phạm các phán quyết của Ủy ban Bầu cử Trung ương và Tòa án Tối cao”. Báo này cho biết thêm: “Đơn khiếu nại không đưa ra bằng chứng về hành vi mua chuộc cử tri hoặc gian lận bầu cử trên diện rộng”.

Haaretz dẫn một nguồn tin giấu tên từ đảng Likud cho biết, đảng này hiểu rằng họ thiếu bằng chứng về hành vi gian lận có hệ thống hoặc mua phiếu bầu. Vì vậy, nội dung khiếu nại chủ yếu tập trung vào việc ghi nhận danh tính cử tri và cách sử dụng những thông tin đó trong việc khuyến khích người dân đi bỏ phiếu.

Các quan chức thuộc Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel cho rằng, ngay cả khi những cáo buộc trên được chứng minh là đúng, điều đó cũng không đủ cơ sở pháp lý để hủy bỏ kết quả bầu cử tại các điểm bỏ phiếu liên quan.

Phản ứng trước đơn khiếu nại, đảng Yashar của ông Gadi Eisenkot cáo buộc Likud đang tìm cách làm suy giảm tính chính danh của kết quả bầu cử.

Theo báo Yedioth Ahronoth, đảng Yashar tuyên bố: “Những người thực sự mong muốn đoàn kết sẽ không tiến hành chiến dịch liên tục nhằm phủ nhận tính chính danh của kết quả bầu cử dân chủ và kiên quyết bác bỏ ý chí của nhân dân”.

Ông Eisenkot phải hoàn thành việc thành lập chính phủ trước ngày 6/12, theo thời hạn được Tổng thống Isaac Herzog giao trong quyết định ủy quyền. Thời hạn này có thể được gia hạn thêm 14 ngày.