Theo báo Times of Israel, Quốc hội Israel (Knesset) ngày 17/11 đã bỏ phiếu bầu nghị sĩ Matan Kahana thuộc đảng Yashar của ông Eisenkot làm chủ tịch quốc hội mới. Kết quả cuối cùng cho thấy ông Kahana giành được 66 phiếu ủng hộ, so với 52 phiếu của ứng cử viên Ofir Katz thuộc đảng Likud của Thủ tướng tạm quyền Netanyahu.

Cuộc bỏ phiếu đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của khối do ông Eisenkot lãnh đạo nhằm giành quyền kiểm soát Knesset, sau khi ông Netanyahu mất thế đa số tại quốc hội trong cuộc bầu cử tháng trước, dù các cuộc đàm phán thành lập chính phủ mới vẫn đang diễn ra.

Nghị sĩ Matan Kahana được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Israel. Ảnh: Flash90

Chủ tịch quốc hội là một cương vị có tầm ảnh hưởng đáng kể ở Israel, khi có thể quyết định những dự luật nào sẽ được đưa ra bỏ phiếu. Với chiến thắng này, ông Kahana dự kiến sẽ thúc đẩy các dự luật được khối do ông Eisenkot dẫn đầu cùng các đảng phái khác đang ủng hộ nỗ lực trở thành thủ tướng của cựu tổng tham mưu trưởng này.

Ngoài ra, chủ tịch quốc hội mới có thể quy định giới hạn nhiệm kỳ đối với chức vụ thủ tướng, thậm chí bãi bỏ các đạo luật được thông qua dưới thời chính phủ tiền nhiệm do ông Netanyahu lãnh đạo.

Đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu đã chỉ trích kết quả bầu chủ tịch mới, mô tả đây là "một trong những thời khắc tồi tệ nhất trong lịch sử Knesset".

Dù đang chiếm được lợi thế so với ông Netanyahu, nhưng ông Eisenkot cần phải hoàn tất việc lập chính phủ trước ngày 6/12 tới và có thể được Tổng thống Israel gia hạn thêm tối đa 2 tuần nếu cần. Theo giới quan sát, ông Eisenkot có thể sẽ phải thỏa hiệp về một số cam kết nếu muốn giành được sự ủng hộ cần thiết để thành lập chính phủ.