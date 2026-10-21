Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Bỉ - Những mối liên hệ truyền cảm hứng mạnh mẽ

Ông Bert De Belder cho rằng Việt Nam đã chọn con đường phát triển riêng và kinh nghiệm ấy cần được tôn trọng, nghiên cứu. Ảnh: Duy Tùng/PV TTXVN tại Bỉ

Trong cuộc phỏng vấn, ông Belder cho biết, trong lịch sử đảng PTB, cuộc đấu tranh giải phóng của nhân dân Việt Nam đóng vai trò đặc biệt. Những người sáng lập PTB là các sinh viên trẻ. Họ được truyền cảm hứng từ cuộc kháng chiến anh hùng của nhân dân Việt Nam. Sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có ý nghĩa truyền cảm hứng quan trọng trong những năm đầu thành lập PTB. Vì vậy, từ nhiều năm qua, giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và PTB có những mối liên hệ lịch sử bền chặt và những mối liên hệ truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Về quan hệ Việt Nam - Bỉ, ông Belder chia sẻ, nhân dân Bỉ cũng đã thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam trong những thập niên khó khăn của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, và cả trong những thập niên tiếp theo, sau khi Việt Nam được giải phóng và bắt đầu xây dựng xã hội của mình. Luôn có những dự án, những chiến dịch đoàn kết giữa nhân dân Bỉ, các ủy ban, tổ chức, công đoàn của họ, cùng đảng PTB, với nhân dân Việt Nam và các tổ chức của Việt Nam. Đó là mối quan hệ có kết quả tốt cho cả hai bên trên nhiều lĩnh vực.

Đối với đảng PTB, còn có những mối liên hệ về niềm tin và giá trị, bởi PTB là đảng ủng hộ chủ nghĩa xã hội. Trước những biến động hiện nay trên thế giới, sự đoàn kết quốc tế không dựa trên chiến tranh, không dựa trên xung đột, mà dựa trên hòa hợp, hợp tác và đoàn kết. Điều này ngày càng trở nên quan trọng.

Nhìn nhận về con đường phát triển và những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam, ông Belder cho biết Việt Nam đã bị chiến tranh tàn phá. Không ai có thể phủ nhận những tiến bộ quan trọng mà Việt Nam đã đạt được 40 năm qua, về kinh tế cũng như xã hội. Ông nhấn mạnh, Việt Nam đã chọn con đường phát triển riêng. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi chính phủ, mỗi đảng ít nhiều đều chọn con đường riêng nhưng vẫn có những giá trị, niềm tin và quyết tâm giống nhau giữa hai bên, đó là muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, hay một thế giới tốt đẹp hơn.

Ông Bert De Belder giới thiệu cuốn "Mutiny: How our world is tilting" (Nổi loạn: Thế giới đang nghiêng đổ như thế nào) của ông Peter Mertens. Ảnh: Duy Tùng /PV TTXVN tại Bỉ

Với “Đổi mới” và giai đoạn mới của “Đổi mới” sau Đại hội 14 vừa qua, PTB tôn trọng và đánh giá cao, đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm của Việt Nam trên con đường này, đặc biệt là những điều có giá trị, những điều đúng đắn, và những điều mang lại phúc lợi và tiến bộ. Ông nói thêm rằng, các văn kiện của Đảng Cộng sản và Chính phủ cho thấy Việt Nam đã nhận thức rất rõ những khả năng lớn, cũng như những thách thức trong cuộc chiến chống tham nhũng, tình trạng bất bình đẳng, cách ứng xử trong một thế giới đang chuyển động... Ông nhấn mạnh, đây là thách thức mà tất cả các nước phương Nam toàn cầu, cũng như các nước đang xây dựng hoặc nỗ lực xây dựng chủ nghĩa xã hội đều phải đối mặt.

Theo ông Belder, điểm mạnh chính là vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong toàn bộ quá trình này. Đây là quá trình có một chính đảng mạnh, "ăn sâu bám rễ" trong dân chúng, có mối liên hệ chặt chẽ với dân chúng, và đã chứng tỏ khả năng vượt qua những khó khăn lớn, từ thời chiến tranh giải phóng đến những thách thức trong nền kinh tế thế giới hiện nay, trong bối cảnh nhiều chiến tranh, xung đột và quân sự hóa. Ông nhận định, nhân dân Việt Nam, Chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam được trang bị khá tốt để đối mặt với những thách thức này và tiếp tục tiến bộ, đồng thời luôn chú ý đến những điểm cần cải thiện, hoặc đối diện kiên quyết hơn.

Theo ông Belder, trong bối cảnh châu Á là khu vực đang trỗi dậy về kinh tế và chính trị quốc tế, có nhiều cơ hội trao đổi, hợp tác giữa Bỉ và Việt Nam, giữa châu Âu và Việt Nam. Hai bên có thể "cùng thắng" nếu vượt qua được khó khăn. Trong các lĩnh vực như giao lưu nhân dân, du lịch, ẩm thực, hai bên có thể có nhiều trao đổi và hợp tác hơn. Còn với tư cách một chính đảng, PTB coi mục tiêu dài hạn là cùng làm việc để tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn, một tương lai xã hội chủ nghĩa.