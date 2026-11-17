Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn tiếp Giáo sư Svetlana Sharenkova, Ủy viên Thường vụ Hội đồng Quốc gia Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Ngô Lê Văn đã chúc mừng Đảng BSP nhân kỷ niệm 135 năm thành lập, đồng thời nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn mở rộng hợp tác với Đảng BSP. Thứ trưởng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Bulgaria, đặc biệt với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược trong chuyến thăm chính thức Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 10/2025).

Đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến công tác của Đoàn, đồng chí Ngô Lê Văn đã chia sẻ về kết quả Đại hội Đảng XIV, cũng như kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo phát triển đất nước.

Nhằm đưa quan hệ hai Đảng đi vào chiều sâu, Thứ trưởng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tổ chức hội thảo chuyên đề chung, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn chính đảng đa phương quốc tế. Đồng chí cũng mong muốn Đảng BSP tiếp tục ủng hộ thúc đẩy hợp tác song phương, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt tại sở tại.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn mở rộng hợp tác với Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria.

Về phần mình, Giáo sư Sharenkova nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống gần tám thập kỷ giữa hai Đảng, bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam và khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Đảng BSP tại khu vực.

Đồng chí cũng đánh giá kinh nghiệm của Việt Nam về công tác xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo phát triển đất nước trong kỷ nguyên số. Giáo sư Sharenkova cũng chia sẻ kết quả làm việc tích cực với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân và các doanh nghiệp Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm.

Chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Đảng BSP tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, đồng chí Sharenkov cho biết Đảng BSP luôn ủng hộ việc tăng cường quan hệ chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Bulgaria, đồng thời nhất trí duy trì tiếp xúc trên tất cả các kênh giữa hai Đảng, bao gồm thúc đẩy hơn nữa hợp tác chia sẻ kinh nghiệm vá thông tin – truyền thông.