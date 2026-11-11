Đảng Cộng sản Việt Nam ký Bản ghi nhớ hợp tác với Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản.
Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đã tới thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Việt Nam./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/dang-cong-san-viet-nam-ky-ban-ghi-nho-hop-tac-voi-dang-dan-chu-tu-do-nhat-ban-post1147750.vnp