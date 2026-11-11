Đảng Cộng sản Việt Nam ký Bản ghi nhớ hợp tác với Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Ngày 11.11, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện, quy tập được thêm 2 bộ hài cốt liệt sĩ; nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 2 triển khai từ ngày 15.10 đến hết ngày hôm nay lên 281 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 64 bộ có di vật kèm theo.