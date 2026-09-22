Theo Đặc phái viên TTXVN, sáng 21/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Mỹ và những người bạn Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đồng Chủ tịch Đảng cộng sản Mỹ Joe Sims. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Mỹ; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp vào việc củng cố tình hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Về phần mình, đại diện Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Mỹ khẳng định tình cảm hữu nghị, đoàn kết với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; mong muốn tiếp tục thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa Đảng Cộng sản Mỹ và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như tăng cường hiểu biết, quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chia sẻ về tình hình Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra những định hướng và quyết sách lớn cho giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và đóng góp có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.

Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ, mong muốn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ tiếp tục phát triển vững mạnh, ổn định, lâu dài, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong Đảng Cộng sản Mỹ và bạn bè Mỹ tiếp tục ủng hộ sự phát triển của quan hệ hai nước, đồng thời hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ hội nhập, phát triển và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời lãnh đạo Đảng Cộng sản Mỹ thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp để tiếp tục trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng.