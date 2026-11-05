Đảng Cộng hòa kêu gọi Tổng thống Trump thay đổi sau bầu cử

Ngày 5/11, một máy bay chở khách Airbus A320 đang trên hành trình từ Dublin (Ireland) đến Rome (Italy) đã phải chuyển hướng đến căn cứ không quân Évreux tại Fauville, Pháp, sau khi nhận được cảnh báo đánh bom. Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi báo động bom giả nhắm vào những chuyến bay tại châu Âu.