Đảng Cộng hòa kêu gọi Tổng thống Trump thay đổi sau bầu cử
Sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, nhiều thành viên trong đảng đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump điều chỉnh chính sách và cải tổ bộ máy Nhà Trắng. Những bất bình của cử tri về cuộc chiến Iran, chính sách thuế quan và chiến dịch truy quét nhập cư được cho là những nguyên nhân khiến đảng này mất lợi thế trong cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dang-cong-hoa-keu-goi-tong-thong-trump-thay-doi-sau-bau-cu-246261105154941308.htm