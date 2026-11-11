Đảng Cộng hòa công bố lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện Mỹ sau bầu cử giữa kỳ

Theo báo The Hill, các nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa tại Mỹ ngày 10/11 đã bầu chọn Hạ nghị sĩ bang Ohio Jim Jordan làm lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, trong khi Thượng nghị sĩ bang Nam Dakota John Thune tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện.

Các quyết định được đưa ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa đang tìm cách điều chỉnh nhân sự và chiến lược sau thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua, nhằm bảo vệ chương trình nghị sự của Tổng thống Trump trong 2 năm cuối nhiệm kỳ. Sau cuộc bầu cử ngày 3/11, đã có nhiều tranh cãi nổ ra trong nội bộ đảng Cộng hòa và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson là người bị quy trách nhiệm cho thất bại. Tuy nhiên, ông Johnson đã quyết định sẽ rời khỏi hàng ngũ lãnh đạo khi nhiệm kỳ kết thúc.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Jim Jordan. Ảnh: NYT

Hạ nghị sĩ Jordan và Thượng nghị sĩ Thune dự kiến sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện và Thượng viện Mỹ từ ngày 3/1/2027, khi đảng Dân chủ tiếp quản quyền kiểm soát cả hai viện quốc hội.

Ông Jordan, nhà cựu vô địch đấu vật, được mô tả là một chính trị gia có phong cách đối đầu quyết liệt tại Quốc hội Mỹ. Nghị sĩ này cũng nổi tiếng với cách chất vấn gay gắt trong các phiên điều trần của các ủy ban thuộc Hạ viện. Với việc đảng Dân chủ tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc điều tra toàn diện nhằm vào nội các của ông Trump, ông Jordan sẽ là tuyến phòng thủ đầu tiên để bảo vệ đồng minh của mình tại Nhà Trắng.

"Tôi biết cần phải làm gì để lãnh đạo phe Cộng hòa trong vị thế thiểu số duy trì sự đoàn kết và phối hợp, điều chỉnh phản ứng của chúng ta trước các chiến thuật của đảng Dân chủ. Chúng ta cần một đội ngũ lãnh đạo chủ động, tích cực tham gia công việc, có tầm nhìn xa và thẳng thắn", ông Jordan viết trong bức thư gửi các nghị sĩ Cộng hòa vào tuần trước.

Trong khi đó, ông Thune cam kết đảng Cộng hòa sẽ phối hợp với Tổng thống Trump nhằm ngăn chặn "chủ nghĩa cực đoan của đảng Dân chủ", đồng thời phản đối mọi nỗ lực nhằm đảo ngược chính sách an ninh biên giới.