Đang có nợ xấu, có mua ô tô trả góp được không?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Người đang có nợ xấu vẫn có thể đăng ký vay ngân hàng để mua ô tô trả góp. Tuy nhiên, khả năng được chấp thuận khoản vay thường rất thấp, đặc biệt khi khách hàng chưa thanh toán hết các khoản nợ quá hạn.

Theo quy định tại Thông tư số 31/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, nợ xấu là các khoản nợ thuộc nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn), nhóm 4 (nợ nghi ngờ) và nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn). Thông tin về tình trạng nợ và lịch sử tín dụng của khách hàng được ghi nhận tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC), là một trong những căn cứ để ngân hàng đánh giá rủi ro khi xét duyệt khoản vay.

Theo Thông tư số 39/2016/TT-NHNN và các văn bản sửa đổi, bổ sung, khách hàng muốn vay vốn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định, trong đó có khả năng tài chính để trả nợ. Đối với khoản vay mua ô tô trả góp, ngân hàng thường xem xét lịch sử tín dụng, thu nhập, các khoản nợ hiện tại và tài sản bảo đảm của khách hàng.

Do đó, nếu đang có nợ xấu thuộc nhóm 3, 4 hoặc 5, khách hàng sẽ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận khoản vay mới. Ngay cả khi sử dụng chính chiếc ô tô dự định mua làm tài sản bảo đảm, ngân hàng vẫn có thể từ chối cho vay nếu đánh giá khách hàng không đáp ứng điều kiện tín dụng.

Trường hợp đã thanh toán hết nợ xấu, khách hàng có thể được ngân hàng xem xét cho vay trở lại. Tuy nhiên, việc tất toán khoản nợ không đồng nghĩa với việc lịch sử nợ xấu được xóa ngay. Theo Điều 13 Thông tư số 15/2023/TT-NHNN, thông tin tiêu cực về khách hàng vay được CIC cung cấp trong thời gian tối đa 5 năm kể từ ngày kết thúc thông tin tiêu cực đó, trừ trường hợp phục vụ yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Vì vậy, nếu có kế hoạch mua ô tô trả góp, khách hàng nên ưu tiên thanh toán các khoản nợ quá hạn, chủ động kiểm tra thông tin tín dụng trên CIC và duy trì lịch sử trả nợ đúng hạn. Đồng thời, cần cân nhắc khả năng tài chính, bảo đảm thu nhập đủ để thanh toán khoản trả góp hằng tháng và các chi phí sử dụng xe.

Như vậy, pháp luật không quy định người có nợ xấu đương nhiên bị cấm vay mua ô tô trả góp. Tuy nhiên, việc có được vay vốn hay không còn phụ thuộc vào kết quả thẩm định và chính sách tín dụng của từng ngân hàng. Khách hàng nên xử lý các khoản nợ hiện tại trước khi vay thêm để hạn chế rủi ro tài chính.