Đang chụp ảnh cưới, cô dâu 'đứng hình' trước cảnh tượng trước mặt

Một khoảnh khắc tưởng chừng lãng mạn trong buổi chụp ảnh cưới trước ngày trọng đại bất ngờ trở thành tình huống dở khóc dở cười khi cô dâu suýt bị gió mạnh nhấc bổng khỏi mặt đất. May mắn, nhiếp ảnh gia đã kịp thời phản ứng và giữ cô lại.

Cô dâu suýt bị gió cuốn bay khi đang cầm một quả bóng bay khổng lồ trong buổi chụp ảnh trước đám cưới. Ảnh: New York Post.

Theo New York Post sự việc xảy ra ngày 26/10 tại khu vực ven eo biển Bosphorus, thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đang thực hiện bộ ảnh cưới, cô dâu tạo dáng cùng một chùm bóng bay màu be khổng lồ nhằm tạo điểm nhấn cho khung hình.

Tuy nhiên, thời tiết bất ngờ trở mặt khi một cơn gió mạnh ập tới, thổi căng chùm bóng bay và kéo cô dâu về phía bức tường ven biển. Lực gió lớn đến mức khiến cô gần như bị nhấc bổng, mất thăng bằng và chao đảo theo hướng những quả bóng bay.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, nhiếp ảnh gia lập tức lao tới đỡ lấy cô dâu, giúp cô không bị cuốn đi xa hơn. Nhờ phản ứng nhanh chóng này, sự cố đã được kiểm soát và không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Sau tình huống bất ngờ, buổi chụp ảnh vẫn tiếp tục và cô dâu may mắn không bị thương.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc hy hữu nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người không nhịn được cười trước cảnh tượng cô dâu dường như sắp có một màn "bay lên trời" ngay trong ngày chụp ảnh cưới.

Một số cư dân mạng hài hước bình luận rằng cô dâu nhất quyết không chịu buông chùm bóng bay. Trong khi đó, nhiều người liên tưởng sự việc đến bộ phim hoạt hình nổi tiếng "Up" của Pixar, nơi hàng nghìn quả bóng bay có thể nâng bổng cả một ngôi nhà.

Một buổi chụp ảnh cưới vốn được chuẩn bị để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đã bất ngờ trở thành kỷ niệm khó quên, với màn "thử sức mạnh của gió" ngoài dự kiến.