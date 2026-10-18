Đang chữa bệnh ở viện tâm thần, gã thanh niên bất ngờ bỏ trốn

Ngày 18/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa tiếp nhận đối tượng Vũ Thành Đạt (SN 1989, trú tại thôn Hà My, xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) đến đầu thú. Đây là đối tượng đang bị truy nã về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ ngày 26/3/2018 đến 15/4/2018, Đạt cùng các đối tượng khác thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại 3 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Gây án xong, Đạt bỏ trốn khỏi địa phương. Riêng các đối tượng khác liên quan bị cơ quan chức năng điều tra, truy tố và xét xử theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Vũ Thành Đạt tại cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan Công an.

Đến ngày 13/9/2023, Đạt ra đầu thú và cơ quan chức năng phục hồi điều tra. Tuy nhiên, ngày 2/5/2024, khi đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đối tượng bất ngờ bỏ trốn.

Sau đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên phục hồi điều tra vụ án và ra quyết định truy nã đối với Đạt theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan công an, trong quá trình truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tuyên truyền, vận động người thân đối tượng liên hệ, động viên Đạt sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng. Đến ngày 15/10/2026, Vũ Thành Đạt đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận đối tượng, tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để giải quyết vụ án.