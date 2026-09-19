Đang chờ đèn đỏ, người phụ nữ bất ngờ thấy thứ 'đáng sợ' trong bụi cây

Đang dừng xe chờ đèn đỏ, một phụ nữ ở Quảng Châu bất ngờ phát hiện con ốc sên có kích thước lớn bất thường bò trong bụi cây. Hình ảnh con vật nhanh chóng gây chú ý, nhưng điều khiến nhiều người quan tâm hơn là cảnh báo về nguy cơ sức khỏe liên quan đến loài ốc này.

Con ốc sên lớn bất thường xuất hiện ven đường

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc được ghi nhận tại Quảng Châu. Trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ, một người phụ nữ phát hiện con ốc sên có kích thước đặc biệt lớn đang bò trong khu vực cây xanh ven đường.

Phần vỏ của con vật được nhận xét lớn hơn nắm tay của một người đàn ông trưởng thành. Quá bất ngờ, người phụ nữ đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây có thể là ốc sên châu Phi khổng lồ, một loài có kích thước lớn và khả năng sinh sản nhanh. Tuy nhiên, hình ảnh trên mạng xã hội không đủ để xác định chính xác loài ốc trong video.

Ốc sên châu Phi khổng lồ có nguồn gốc từ Đông Phi. Loài này được đưa vào Trung Quốc từ nhiều thập kỷ trước và sau đó xuất hiện tại một số khu vực ngoài tự nhiên. Với khả năng thích nghi tốt và sinh sản nhanh, chúng được xếp vào nhóm sinh vật ngoại lai xâm lấn cần được kiểm soát.

Loài ốc này thường ẩn náu tại những nơi ẩm thấp, tối như bụi cỏ, lớp lá mục, gốc cây, tường ẩm hoặc khu vực gần cống rãnh. Đặc biệt, sau những trận mưa lớn, chúng có thể bò ra khỏi nơi trú ẩn để tìm khu vực khô ráo. Đây cũng là thời điểm người dân dễ bắt gặp chúng hơn.

Theo các chuyên gia, vấn đề đáng lưu ý không nằm ở kích thước mà ở khả năng một số cá thể có thể mang theo ký sinh trùng và vi khuẩn gây bệnh. Trong đó, Angiostrongylus cantonensis, hay còn gọi là giun phổi chuột, là một trong những tác nhân được quan tâm. Khi nhiễm vào người, loại ký sinh trùng này có thể gây viêm màng não tăng bạch cầu ái toan.

Con người có thể nhiễm ký sinh trùng khi ăn ốc sống hoặc chưa được nấu chín kỹ. Việc tiếp xúc trực tiếp với dịch nhầy của ốc cũng cần được hạn chế, nhất là khi trên tay có vết thương hoặc dịch nhầy tiếp xúc với mắt, miệng.

Một số loại vi khuẩn gây bệnh cũng có thể hiện diện trên cơ thể hoặc trong môi trường sống của ốc. Vì vậy, chuyên gia khuyến cáo không nên tùy tiện bắt, ăn hoặc nuôi những con ốc hoang dã không rõ nguồn gốc.

Gặp ốc khổng lồ, không nên dùng tay không bắt

Nếu bắt gặp một con ốc có kích thước bất thường, người dân nên tránh tiếp xúc trực tiếp và đặc biệt không để trẻ nhỏ cầm hoặc chơi với chúng. Trong trường hợp vô tình chạm phải, cần rửa tay kỹ bằng xà phòng và nước sạch. Nếu dịch nhầy tiếp xúc với vùng da có vết thương hoặc niêm mạc, cần vệ sinh ngay và theo dõi các dấu hiệu bất thường.

Bên cạnh nguy cơ đối với sức khỏe con người, ốc sên châu Phi khổng lồ còn có thể gây thiệt hại cho cây trồng và ảnh hưởng đến hệ sinh thái do ăn nhiều loại thực vật và sinh sản nhanh.

Con ốc khổng lồ xuất hiện ven đường có thể khiến nhiều người tò mò, nhưng chuyên gia khuyến cáo không nên vì hiếu kỳ mà chạm tay hoặc mang chúng về nhà.