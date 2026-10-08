Đang cho cá ăn, nhiều du khách bất ngờ chứng kiến cảnh tượng khó tin trên mặt sông

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc, khu vực Hợp Giang Môn ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, thu hút đông đảo du khách đến tham quan và cho cá ăn. Tuy nhiên, lượng thức ăn được ném xuống sông quá nhiều khiến hàng loạt chiếc bánh bao trắng nổi kín mặt nước, tạo nên cảnh tượng khiến nhiều người bất ngờ.

Hình ảnh mặt sông xuất hiện dày đặc những chiếc bánh bao nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận. Một số cư dân mạng cho rằng lượng thức ăn bị ném xuống quá lớn, đến mức cá cũng không thể ăn hết, thậm chí có người hài hước nhận xét: "Cá sắp ăn đến phát ngán".

Theo truyền thông địa phương, Hợp Giang Môn là nơi giao nhau giữa sông Kim Sa và sông Mân, vốn nổi tiếng với hoạt động ngắm và cho cá ăn. Trong những ngày nghỉ lễ, lượng du khách đổ về đây tăng mạnh, kéo theo nhu cầu mua bánh bao để làm thức ăn cho cá.

Một nữ cư dân địa phương họ Lưu cho biết, quanh khu vực Hợp Giang Môn có những cửa hàng chuyên bán bánh bao với giá khoảng 1 nhân dân tệ mỗi chiếc. Nhiều du khách thường mua bánh bao rồi ném xuống sông để thu hút đàn cá.

Chiều 5/10, khi đi ngang qua khu vực này, bà Lưu chứng kiến cảnh tượng hàng loạt bánh bao nổi trên mặt nước. Theo lời kể của bà, có du khách từ nơi khác thậm chí mua tới 25 chiếc bánh bao để cho cá ăn. "Bánh bao nổi thành từng lớp trên mặt sông, cá cũng không ăn nữa. Trước đây, mỗi khi ném bánh bao xuống, cá sẽ tranh nhau ăn hết rất nhanh. Nhưng trong kỳ nghỉ, du khách quá đông, người cho cá ăn nhiều đến mức gần như không còn chỗ đứng", bà Lưu kể lại.

Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy một lượng lớn bánh bao nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Thay vì cảnh đàn cá tranh nhau thức ăn như thường thấy, nhiều chiếc bánh bao vẫn còn nguyên, trôi dạt trên sông.

Đến ngày 6/10, đại diện chính quyền khu vực Hợp Giang Môn cho biết đang liên hệ với các cơ quan liên quan để xử lý tình trạng trên. Nhân viên Trung tâm Quản lý Đô thị và Cảnh quan huyện Thúy Bình cũng cho biết đơn vị sẽ phối hợp với các bên liên quan để tuyên truyền, khuyến cáo du khách hạn chế hành vi tùy tiện cho cá ăn.

Đáng chú ý, vấn đề này không chỉ liên quan đến việc vệ sinh cảnh quan mà còn đặt ra những lo ngại về môi trường sinh thái. Theo một đại diện Trạm Công tác Khu bảo tồn thiên nhiên tỉnh Tứ Xuyên, khu vực sông Nghi Tân nằm trong phạm vi Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia về các loài cá quý hiếm, đặc hữu ở thượng nguồn sông Trường Giang.

Việc tùy ý ném thức ăn xuống sông có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn cá cũng như sự cân bằng của hệ sinh thái. Đặc biệt, khi lượng du khách tăng đột biến trong các dịp lễ, lượng thức ăn được đưa xuống sông cũng có thể vượt xa khả năng tiêu thụ tự nhiên của cá.

Câu chuyện tại Hợp Giang Môn vì thế nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc cho cá ăn vốn xuất phát từ ý định vui chơi, trải nghiệm của du khách nhưng nếu thực hiện quá mức lại có thể gây tác động ngược đến môi trường.

Hình ảnh mặt sông phủ đầy bánh bao cũng phần nào cho thấy sức ép mà các điểm du lịch nổi tiếng phải đối mặt trong những dịp cao điểm. Khi lượng khách tăng mạnh, những hành động tưởng như nhỏ nhặt của từng cá nhân, nếu diễn ra đồng thời với số lượng lớn, có thể tạo ra những hệ quả đáng kể đối với cảnh quan và hệ sinh thái địa phương.