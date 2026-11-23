Theo Cleveland 19 News, sự việc xảy ra khoảng 20h ngày 28/10/2026 trên đường West 150th, thành phố Cleveland, bang Ohio (Mỹ). Một xe cứu thương tư nhân đang đưa nữ bệnh nhân từ Toledo đến Cleveland Clinic trong tình trạng đau ngực. Trong quá trình di chuyển, tài xế được cho là bị lạc vì hệ thống định vị liên tục dẫn xe đi vòng quanh.

Thay vì tìm cách xử lý hoặc liên hệ bộ phận điều phối, nữ tài xế thông báo đã hết giờ làm. Người này xuống xe, gọi Uber để trở về nhà, bỏ lại bệnh nhân cùng một nhân viên y tế khác trên xe cứu thương. Theo News 5 Cleveland, nhân viên y tế đi cùng được cho là đã gọi 911 để yêu cầu hỗ trợ. Khi lực lượng cấp cứu thành phố đến nơi, bệnh nhân vẫn tỉnh táo, tình trạng ổn định. Cleveland EMS tiếp nhận và đưa bà đến Cleveland Clinic an toàn.

Đang chở bệnh nhân đến bệnh viện, nữ tài xế xe cấp cứu bất ngờ tuyên bố hết giờ làm rồi... đi thẳng về nhà. Ảnh minh họa

Trả lời FOX 8, bệnh nhân cho biết mình là Lema Tackett-Kuscmaul, 50 tuổi, sống tại Toledo. Bà đến Cleveland để điều trị chấn thương cột sống gặp phải hồi tháng 6. Các bác sĩ dự đoán bà sẽ ổn, song chưa rõ khi nào có thể xuất viện. Người phụ nữ kể đã vô cùng hoảng loạn khi tài xế rời đi. Bà thậm chí muốn uống aspirin vì lo sợ có thể bị đau tim trong tình huống ấy.

Lynx EMS, công ty vận hành xe cứu thương, cho biết đã thực hiện các bước xử lý ngay khi nhận tin và đang xem xét toàn bộ sự việc. Công ty không tiết lộ tình trạng công việc của nữ tài xế. Câu chuyện gây tranh luận trên mạng, đồng thời khiến nhiều người đặt câu hỏi nên giúp bệnh nhân đau ngực thế nào nếu chưa thể đến phòng cấp cứu. Các tình huống được nêu gồm người thân đi cùng, người qua đường hoặc tài xế tiếp quản xe.

Đau ngực có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng cũng là dấu hiệu của nhồi máu cơ tim khi dòng máu nuôi tim bị tắc, khiến cơ tim thiếu oxy. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), dấu hiệu có thể gồm cảm giác đè nặng, bóp nghẹt hoặc đau giữa ngực, kéo dài vài phút, tạm hết rồi tái phát. Cơn đau có thể lan đến tay, lưng, cổ, hàm hay bụng trên, kèm khó thở, buồn nôn, vã mồ hôi lạnh hoặc chóng mặt. Một số trường hợp chỉ mệt mỏi bất thường hoặc có triệu chứng không điển hình, nên không chờ đến khi đau dữ dội mới tìm trợ giúp.

Đừng đợi đến khi cơn đau trở nên dữ dội mới tìm kiếm trợ giúp. Ảnh minh họa

Theo hướng dẫn sơ cứu năm 2024 của AHA và Hội Chữ thập đỏ Mỹ, khi người trưởng thành đột ngột đau ngực, việc đầu tiên là gọi cấp cứu.

Tại Việt Nam, hãy gọi 115, mô tả rõ triệu chứng, thời điểm bắt đầu đau và địa điểm của người bệnh. Không nên chờ xem cơn đau có tự hết hay không. Đặc biệt, không khuyến khích người bệnh tự lái xe đến bệnh viện. Xe cấp cứu có nhân viên chuyên môn và trang thiết bị để theo dõi, xử trí nếu tình trạng đột ngột chuyển biến xấu trên đường vận chuyển.

Trong khi chờ cấp cứu, để người bệnh ngồi hoặc tựa lưng thoải mái, nới quần áo chật và hạn chế vận động. Không để họ đi lại, leo cầu thang hay cố gắng làm việc. Người hỗ trợ nên ở bên cạnh, theo dõi sự tỉnh táo, nhịp thở và ghi nhớ thời điểm khởi phát triệu chứng. Với người trưởng thành tỉnh táo, đau ngực cấp tính không do chấn thương, hướng dẫn nêu có thể khuyến khích nhai và nuốt aspirin liều 162–325 mg, trừ khi dị ứng hoặc đã được dặn không dùng.

Nếu không chắc chắn, nên chờ hướng dẫn từ nhân viên cấp cứu; không cho người bất tỉnh hoặc không thể nuốt an toàn uống thuốc.

Nếu bệnh nhân đột ngột bất tỉnh, kiểm tra phản ứng và nhịp thở. Nếu họ vẫn thở bình thường, tiếp tục theo dõi và làm theo chỉ dẫn tổng đài. Nếu không phản ứng, không thở hoặc chỉ thở ngáp, cần nghĩ đến ngừng tim, gọi 115 và nhờ người tìm máy khử rung tim tự động (AED) nếu có. Đặt bệnh nhân nằm ngửa trên mặt phẳng cứng, chồng hai bàn tay giữa ngực và ép với tốc độ 100–120 lần/phút, sâu 5–6 cm, để ngực nở lại sau mỗi lần ép. Người chưa được đào tạo thổi ngạt có thể ép tim liên tục theo hướng dẫn; khi có AED, bật máy và làm theo chỉ dẫn. Không tự chẩn đoán nguyên nhân đau ngực hay trì hoãn gọi cấp cứu.