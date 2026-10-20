Đang chạy bộ trong công viên, người đàn ông bất ngờ bị 2 con chó dữ lao vào tấn công: Diễn biến sau đó gây chú ý

Theo cảnh sát bang Queensland, sự việc xảy ra vào khoảng 18h15 ngày 16/10 tại một công viên thuộc vùng ngoại ô Chermside, thành phố Brisbane. Khi đó, nạn nhân đang chạy bộ qua khu vực thì bất ngờ bị 2 con chó lao vào tấn công.

Người đàn ông được phát hiện với những vết thương đe dọa tính mạng ở cả 2 cánh tay, ngoài ra còn bị thương tại mặt và chân. Nạn nhân được đưa đến một bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, cảnh sát thông báo sức khỏe của anh đã ổn định.

Hai con chó bỏ chạy khỏi hiện trường sau khi các sĩ quan cảnh sát nổ súng. Lực lượng chức năng lập tức triển khai cuộc tìm kiếm với sự tham gia của trực thăng và các sĩ quan rà soát khu vực trên mặt đất.

Cảnh sát bắt giữ chủ nhân của hai con chó đã tấn công một người đàn ông ở Brisbane, Úc vào ngày 16/10/2026. (Nguồn: 9 News Australia/YouTube)

Theo Brisbane Times, 1 con chó được nhà chức trách cho là thuộc giống pit bull đã được tìm thấy vào tối 16/10 trong sân trước của một ngôi nhà gần đó. Con còn lại được phát hiện ngay sau 8h ngày 17/10, khi đang nằm ngủ tại hiên sau của một ngôi nhà.

Các hãng truyền thông cho biết cả 2 con vật đều được đăng ký theo địa chỉ cũ của chủ nuôi. Trước vụ việc, chúng chưa từng bị cơ quan chức năng xác định là động vật nguy hiểm.

Hai con chó sau đó được bàn giao cho Hội đồng thành phố Brisbane. Cơ quan này đang xem xét phương án xử lý, đồng thời gửi lời chia sẻ và chúc nạn nhân sớm bình phục sau vụ tấn công.

Ngày 17/10, chủ của 2 con chó là Layla Evans trả lời phỏng vấn 9News và cho biết cô suy sụp trước những gì đã xảy ra. Evans nói đã đi khắp thị trấn và công viên để tìm 2 con vật.

Theo lời người phụ nữ, 2 con chó sẽ sủa nếu có người tiếp tục tiến đến. Chúng cũng có thể phản ứng để bảo vệ cô hoặc bạn đời nếu cảm thấy chủ nhân sắp bị làm hại. Evans khẳng định ngoài những tình huống đó, chúng là những con chó ngoan.

Chỉ vài phút sau cuộc phỏng vấn, cảnh sát có mặt và bắt giữ Evans. Tuy nhiên, một người phát ngôn cảnh sát nói với tạp chí People rằng người phụ nữ bị bắt vì một vụ việc không liên quan đến cuộc tấn công trong công viên. Evans chưa bị buộc tội và vẫn đang bị tạm giữ.

Nhà chức trách hiện đề nghị ban hành lệnh tiêu hủy 2 con chó. Theo thông tin được công bố, Evans có thể tự nguyện giao nộp chúng để thi hành quyết định hoặc nộp đơn kháng cáo.