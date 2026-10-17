Đang chấp hành án 15 năm tù về tội 'Giết người', tiếp tục bị truy tố cùng tội danh

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Như Lâm (SN 1990, trú tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội), hiện đang chấp hành án tại Trại giam Thanh Xuân (Bộ Công an), về tội “Giết người”, theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Nguyễn Như Lâm cùng Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1997, trú tại phường Kiến Hưng, TP Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Cương (SN 2005, trú tại xã Hòa Phú, TP Hà Nội) đều là phạm nhân đang chấp hành án tại Phân trại số 3, Đội lao động số 39, cùng làm việc tại xưởng tô tượng thuộc Trại giam Thanh Xuân, địa bàn xã Dân Hòa, TP Hà Nội.

Khoảng hơn 11h ngày 3/10/2025, khi Vĩnh đi đổ rác trở về xưởng tô tượng, Lâm đến đưa cho Vĩnh một chiếc bánh và mời ăn nhưng Vĩnh từ chối. Sau đó, Vĩnh đứng dậy đi về chỗ nghỉ thì va vào người Cương, khiến Cương ngã xuống đất.

Phạm nhân đang cải tạo lao động tại Trại giam Thanh Xuân.

Khi Cương đứng dậy hỏi lý do bị va vào người, Vĩnh bất ngờ đấm vào mặt Cương. Cương lập tức đánh trả. Phát hiện sự việc, cán bộ quản giáo yêu cầu cả hai dừng lại và lên phòng giáo dục để làm việc.

Tuy nhiên, khi Cương quay lưng đi trước, Vĩnh do bực tức vì bị đánh nên lấy chiếc kéo kim loại có mũi nhọn trên bàn, là dụng cụ lao động hằng ngày của phạm nhân, định tấn công Cương.

Thấy Vĩnh cầm kéo, Lâm đến can ngăn nhưng bị Vĩnh dùng kéo đâm trượt, gây vết xước ở cổ tay trái. Bực tức, Lâm đấm vào mặt Vĩnh rồi giằng lấy chiếc kéo, liên tiếp dùng kéo đập nhiều lần vào vùng đầu của Vĩnh.

Ngay sau đó, cán bộ quản giáo và các phạm nhân có mặt đã can ngăn, đưa Vĩnh đi sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông điều trị.

Kết luận giám định xác định Vĩnh bị mẻ bản ngoài xương sọ vùng thái dương, với tỉ lệ tổn thương cơ thể 12%.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, hành vi dùng hung khí nguy hiểm tấn công liên tiếp vào vùng đầu, là vị trí trọng yếu trên cơ thể, của Nguyễn Như Lâm có tính chất nguy hiểm. Việc Vĩnh không tử vong được xác định là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị can.

Về nhân thân, năm 2013, Nguyễn Như Lâm từng bị UBND TP Hà Nội áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng trong thời hạn 18 tháng do có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 17/9/2016, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lâm 15 năm tù về tội “Giết người”. Trong thời gian đang chấp hành bản án này, Lâm tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội nêu trên.

Theo cáo trạng, lần phạm tội này của Nguyễn Như Lâm thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.