Đang chấm bài bên hồ bơi, nữ giáo viên nảy ra ý tưởng mang về 10.400 tỷ đồng

Merrilee Kick từng là giáo viên tại 1 trường trung học công lập ở bang Texas, Mỹ. Công việc hằng ngày của bà khi đó chủ yếu gắn với việc đứng lớp và chấm bài cho học sinh.

Năm 2009, khi đang ngồi bên hồ bơi để chấm bài, Kick bất ngờ nảy ra ý tưởng sản xuất loại đồ uống có cồn được đựng trong bao bì nhựa hình cầu với nhiều màu sắc. Ý tưởng này về sau trở thành BuzzBallz, thương hiệu cocktail pha sẵn nổi bật với thiết kế hộp tròn đặc trưng.

Kick bắt đầu phát triển sản phẩm trong thời gian vẫn tiếp tục công việc giảng dạy. Để có vốn xây dựng doanh nghiệp, bà sử dụng tiền thừa kế, vay ngân hàng và dùng thẻ tín dụng thay vì huy động tiền từ các nhà đầu tư bên ngoài.

Chân dung Merrilee Kick - founder của BuzzBallz (Ảnh: D Magazine)

Từ ý tưởng ban đầu, BuzzBallz từng bước mở rộng quy mô hoạt động. Sản phẩm của thương hiệu được đưa vào các siêu thị, cửa hàng rượu và cửa hàng tiện lợi trên khắp nước Mỹ, sau đó có mặt tại hàng chục quốc gia.

Kick dành khoảng 15 năm để phát triển BuzzBallz trước khi quyết định bán doanh nghiệp. Tháng 4/2024, thương hiệu được chuyển nhượng cho Sazerac, tập đoàn đồ uống có cồn của Mỹ.

Forbes ước tính thương vụ có giá trị ít nhất 500 triệu USD, tương đương khoảng 13.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị cụ thể của giao dịch không được BuzzBallz và Sazerac công bố chính thức.

Trước khi hoàn tất thương vụ, Kick chuyển nhượng cho mỗi người con trai 24,5% cổ phần tại công ty. Cả 2 người con của bà đều tham gia vào quá trình điều hành doanh nghiệp.

Đến tháng 1/2025, Kick cùng các thành viên trong gia đình rời khỏi hoạt động quản lý BuzzBallz. Theo ước tính của Forbes, riêng nữ doanh nhân thu về ít nhất 400 triệu USD sau thuế, tương đương khoảng 10.400 tỷ đồng, từ việc bán thương hiệu.

Khoản tài sản này giúp Merrilee Kick đứng thứ 84 trong danh sách những phụ nữ tự thân giàu có nhất nước Mỹ do Forbes công bố năm 2024.

BuzzBallz từ ý tưởng khi Kick chấm bài đã trở thành thương hiệu cocktail pha sẵn được phân phối tại Mỹ và hàng chục quốc gia.

Khối tài sản 400 triệu USD của Kick không chỉ đến từ ý tưởng về loại bao bì hình cầu. Đây còn là kết quả của khoảng 15 năm xây dựng, mở rộng doanh nghiệp và hoàn tất thương vụ chuyển nhượng BuzzBallz cho Sazerac.