Đang câu cá, người đàn ông bị 'thứ đáng sợ' lôi tuột xuống hồ cắn tử vong: Clip hiện trường ám ảnh

Tối 16/10, ông Steven Hamilton, 71 tuổi, đang câu cá tại công viên Winter Garden, bang Florida, Mỹ, thì bất ngờ bị một con cá sấu dài 3,59 mét lao vào tấn công.

Theo ông Jose Gainza, người đứng đầu lực lượng Cứu hỏa và Cứu hộ Winter Garden, cùng Đại úy cảnh sát Michael Mason, các đơn vị khẩn cấp nhận được tin báo và có mặt tại hiện trường vào khoảng 17h20.

WESH 2 News cho biết, nạn nhân đang câu cá tại một hồ chứa nước gần hồ Apopka thì bất ngờ bị cá sấu tấn công.

Ông Gainza cho biết lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi triển khai tìm kiếm, bởi những con cá sấu khác vẫn xuất hiện dưới nước, khiến các nhân viên cứu hộ không thể bơi đến chỗ ông Hamilton.

Đến khoảng 19h cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.

"Ủy ban Bảo tồn Động vật Hoang dã Florida (FWC) xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của nạn nhân trong thời điểm khó khăn này", FWC cho biết trong một tuyên bố.

Sau vụ việc, lực lượng chức năng đã bẫy và bắt giữ một con cá sấu dài gần 3,6 mét, được nghi là thủ phạm gây ra vụ tấn công, rồi tiến hành tiêu hủy con vật.

Hình ảnh con cá sấu bị bắt giữ Ảnh: WESH 2.

Theo Ủy ban Bảo tồn Động vật Hoang dã Florida (FWC), hồ Apopka là nơi sinh sống của một trong những quần thể cá sấu Mỹ đông đảo nhất khu vực miền Trung bang Florida.

Cảnh sát Winter Garden phối hợp với Ủy ban Bảo tồn Động vật Hoang dã Florida (FWC) đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ cá sấu tấn công khiến nạn nhân thiệt mạng.

Đây là vụ cá sấu tấn công gây tử vong thứ hai được ghi nhận tại Florida kể từ ngày 28/6, thời điểm Brittany Clark, 31 tuổi, tử vong khi ở trên sông Econlockhatchee.

FWC cho biết: “Những vụ cá sấu tấn công khiến con người bị thương nghiêm trọng là trường hợp rất hiếm xảy ra tại Florida”.