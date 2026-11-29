Một buổi câu cá tưởng chừng bình thường bất ngờ biến thành trải nghiệm đáng sợ đối với người đàn ông ở Trung Quốc. Khi kéo cần, anh chết lặng phát hiện thứ mắc vào lưỡi câu không phải cá hay rác thải mà là một con trăn có kích thước lớn.

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc xảy ra tại thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hôm đó, người đàn ông họ Dương đang ngồi câu cá bên bờ sông như thường lệ thì bất ngờ nhìn thấy một vật thể màu đen, khá lớn trôi lững lờ trên mặt nước.

Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là chiếc lốp xe cũ bị dòng nước cuốn trôi. Tuy nhiên, khi vật thể tiến lại gần, hình dáng của nó khiến anh bắt đầu nghi ngờ. Đúng lúc này, lưỡi câu bất ngờ mắc vào vật thể lạ.

Khi kéo dây câu lại gần, anh Dương không khỏi giật mình khi nhận ra đó là một con trăn lớn. "Tôi giật mình đến mức suýt ném cả cần câu đi", người đàn ông kể lại.

May mắn, con trăn được xác định đã chết, không có phản ứng hay gây nguy hiểm cho người câu cá. Sau vài giây hoảng loạn, anh Dương mới dần lấy lại bình tĩnh.

Đoạn video ghi lại sự việc sau khi được chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người vừa bất ngờ vừa thích thú trước tình huống hy hữu. Một cư dân mạng hài hước bình luận: "Cần thủ đúng là có thể câu được mọi thứ trên đời, chỉ trừ cá".

Thực tế, những người thường xuyên câu cá đôi khi gặp phải những thứ ngoài dự kiến như giày dép, điện thoại, xe đạp, quần áo hay thậm chí là rùa và rắn nước. Tuy nhiên, việc kéo lên một con trăn lớn như trường hợp của anh Dương vẫn khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Sự việc cũng là lời nhắc nhở đối với những người thường xuyên câu cá tại sông, hồ, ao đầm. Đây là môi trường sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có các loài rắn.

Khi phát hiện động vật hoang dã, cần giữ khoảng cách an toàn và thông báo cho lực lượng chức năng nếu cần thiết.

Dù không có ai bị thương, trải nghiệm bất ngờ này chắc chắn sẽ trở thành kỷ niệm khó quên với anh Dương.