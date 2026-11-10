Đang câu cá, ngư dân chạm trán thứ 'đáng sợ' trên biển

Clip ghi lại cho thấy con cá mập khổng lồ dài 3,6 mét bơi ngay sát bên cạnh ngư dân David Slavich đang câu cá ngoài khơi bờ biển California, Mỹ.

David tỏ ra thư thái trước khi đột nhiên phát hiện con thú phía sau lưng, khiến anh vội vàng thu dây câu lại.

Con cá mập trắng lớn sau đó bơi lướt qua anh ta, với chiếc vây sắc nhọn đặc trưng nhô lên khỏi mặt nước.

"Ôi trời ơi! Được rồi, chúng ta phải rơi khỏi đây ngay thôi", David thốt lên.

Con quái vật dài 3,6 mét lướt qua chiếc thuyền kayak của David. Nguồn: David Slavich qua Storyful

Vụ việc xảy ra vào ngày 25/10, tại Half Moon Bay, cách San Francisco 30 dặm về phía nam.

Nhớ lại khoảnh khắc thót tim khi phát hiện ra con cá mập, David kể với KRON4 : "Tôi nghe thấy tiếng vù vù, khi ngoảnh đầu nhìn lại tôi thấy một hình bóng khổng lồ, đồ sộ cùng chiếc vây đặc trưng.

Đây không phải cá voi sát thủ, đây không phải cá heo, đây là cá mập trắng lớn. Trời ơi, trời ơi, đó là cá mập trắng lớn, trời ơi".

Anh nói thêm: "Có một con mắt khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào tôi và đó là một trong những khoảnh khắc kỳ lạ nhất mà tôi từng trải qua trong đời".

Khi con cá mập tiến đến gần, David nhanh chóng nhấc dụng cụ câu cá của mình ra khỏi nước.

David thừa nhận trải nghiệm đó là "một trong những khoảnh khắc đáng sợ nhất" trong cuộc đời anh.

Anh nói: "Tôi nghĩ cuộc chạm trán của tôi thực sự chứng minh rằng chúng không có ý định ăn thịt người mà chúng khá tò mò… nhưng điều đó không có nghĩa là tim tôi không đập thình thịch trong lồng ngực".

Vợ của David, Andrea, đã khuyên chồng mình nên mua một chiếc thuyền lớn hơn trước khi ra khơi lần nữa.