Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

PSG và Barcelona tạo nên cặp đấu đáng chú ý nhất tại lượt trận thứ 3 vòng bảng UEFA Champions League mùa này. Hai đội đều toàn thắng sau 2 lượt trận đầu tiên, sở hữu lối chơi đẹp mắt và hàng tấn công hiệu quả.

Trận này, dù hai lần gỡ hòa, đội bóng của HLV Hansi Flick vẫn trắng tay khi để thủng lưới liên tiếp ở cuối trận. Thất bại tại Parc des Princes cũng chấm dứt chuỗi 11 trận toàn thắng của Barca từ đầu mùa.

ĐKVĐ PSG vẫn cho thấy sức mạnh tuyệt đối ở đấu trường số 1 châu Âu. Ảnh: AFP

Sau rất nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, PSG khai thông thế bế tắc nhờ công của Desire Doue. Nhưng ngay đầu hiệp 2, Barca có bàn thắng san hòa nhờ công của Xavi Espart.

Đội chủ nhà sau đó liên tục gia tăng sức ép lên hàng thủ của Barca. Đến phút 70, PSG tái lập thế dẫn bàn. Từ quả phạt góc của Doue, Lucas Hernandez bật cao hơn Gordon, đánh đầu mạnh đưa bóng vào góc cao, nâng tỷ số trận đấu lên 2 - 1.

Đến phút 79, Yamal tạo nên dấu ấn của mình ở trận đấu này. Ngôi sao 19 tuổi có pha bứt tốc mạnh mẽ trước khi túng cú dứt điểm má ngoài đưa bóng lên nóc lưới, đánh bại Safonov để gỡ hòa 2 - 2.

Nhưng niềm vui của Barca chỉ kéo dài 2 phút. Lần này Vitinha là người đưa PSG lần thứ ba vượt lên dẫn trước. Và đến phút 86, Fabian Ruiz đặt dấu chấm hết cho hy vọng giành điểm của đội khách bằng pha đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 4 - 2 cho PSG.

Thắng trận này PSG duy trì thành tích toàn thắng sau 3 lượt trận, có 9 điểm, trong khi Barca giậm chân với 6 điểm sau thất bại đầu tiên tại Champions League mùa này, tạo nên chuỗi 13 trận liên tiếp bất bại ở đấu trường này. Bằng sức tấn công hủy diệt, nhà ĐKVĐ vẫn cho thấy sức mạnh tuyệt đối ở đấu trường số 1 châu Âu. Đội bóng Pháp đang cho thấy sức mạnh đáng gờm trong hành trình lập hat-trick vô địch Champions League liên tiếp.

Trong khi đó, thất bại trước PSG buộc Barcelona phải nhanh chóng nhìn lại những vấn đề trong lối chơi, đặc biệt ở khả năng chống phản công và duy trì thể lực. Đây cũng là thách thức đáng kể với thầy trò Hansi Flick trước trận El Clasico gặp Real Madrid vào ngày 25/10.

Ở lượt trận tiếp theo, PSG sẽ làm khách trước Villarreal, còn Barcelona đối đầu Aston Villa.

Ở những kết quả đáng chú ý còn lại, AS Roma đánh bại Slovan 4 - 0, Liverpool vượt qua Villarreal 4 - 3, Napoli cũng thắng Bodo/Glimt với tỷ số 4 - 3, trong khi Man City dễ dàng chiến thắng AEK 5 - 1.