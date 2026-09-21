Đảng Cánh tả thắng cử ở Berlin, đảng cực hữu AfD thắng tại Mecklenburg-Vorpommern

Tại Berlin, tỷ lệ ủng hộ đảng AfD tăng mạnh từ 9,1% trong cuộc bầu cử năm 2023 lên khoảng 15,6%, đứng thứ ba sau Đảng Cánh tả (24,5%) và đảng cầm quyền Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU, 20%). Đây cũng là kết quả tốt nhất từ ​​trước đến nay của AfD tại thủ đô của Đức.

Đảng AfD đều giành được kết quả tốt ở cuộc bầu cử tại Berlin và bang Mecklenburg-Vorpommern. Ảnh: X/Alice Weidel

Trong khi đó, tại cuộc bầu cử ở bang Mecklenburg-Vorpommern, Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) giành được 35,5% số phiếu bầu, nhưng vẫn phải xếp sau đảng AfD (37,7%).

Đảng CDU của Thủ tướng Đức Friedrich Merz chịu tổn thất nặng nề tại bang này, chỉ giành được 5,2%, chưa bằng một nửa so với kết quả năm 2021 và dự kiến không có nổi một ghế trong nghị viện Mecklenburg-Vorpommern.

Trước áp lực ngày càng gia tăng, ông Merz cho biết kết quả này là một "thảm họa" và tuyên bố sẽ khôi phục lại niềm tin. Phát biểu sau cuộc bầu cử, ông nói rằng chính quyền của ông sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách.

Đảng cầm quyền CDU dự kiến không có nổi một ghế trong nghị viện bang Mecklenburg-Vorpommern (còn gọi là Mecklenburg-Western Pomerania trong tiếng Anh). Ảnh đồ họa: DW

Dự kiến số ghế trong nghị viện Berlin theo kết quả bầu cử năm 2026. Ảnh đồ họa: DW

Hai tuần trước, đảng CDU đã phải chịu một thất bại nặng nề khác trong cuộc bầu cử cấp bang ở Saxony-Anhalt. Cụ thể, AfD giành được số phiếu bầu kỷ lục 43,8%, trong khi CDU tụt xuống mức thấp lịch sử là 17,2%.

Tuy nhiên, đảng AfD vẫn sẽ gặp khó khăn trong việc thành lập chính phủ bang Saxony-Anhalt, do các đảng phái khác nhất quyết từ chối liên kết với đảng cực hữu này.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình công cộng ZDF, đồng lãnh đạo đảng AfD, bà Alice Weidel, kêu gọi ông Merz phải chấp nhận kết quả yếu kém của đảng CDU trong cuộc bầu cử cấp bang, đồng thời chỉ trích chính sách không hợp tác với đảng AfD của CDU và các đảng phái khác trong việc thành lập chính quyền ở Đức.