Đang cảnh báo nguy hiểm, nam phóng viên bất ngờ bị sóng lớn đánh ngã khiến người dẫn tại trường quay sửng sốt

Sự việc xảy ra ngày 22/10 tại thị trấn ven biển Ondarroa, Tây Ban Nha, khi phóng viên Sergio Ovejero của đài truyền hình địa phương ETB2 thực hiện bản tin trực tiếp về tình trạng biển động.

Ovejero đứng trên con đường nằm sát khu vực chắn sóng để thông tin về diễn biến thời tiết. Nam phóng viên cảnh báo người dân không đến gần các bức tường chắn sóng khi biển động và điều kiện thời tiết đang xấu đi.

Trong bản tin, Ovejero cho biết mọi sự chú ý khi đó đều hướng ra phía biển vì dự báo cho thấy tình hình có thể trở nên nguy hiểm hơn qua từng giờ.

Nam phóng viên tiếp tục đề cập những rủi ro đối với người đi trên vỉa hè hoặc đứng gần tường chắn sóng. Đây là khu vực các đợt sóng lớn có thể bất ngờ tràn qua, đe dọa những người ở gần bờ biển.

Khoảnh khắc bất ngờ trên sóng truyền hình trực tiếp. (Ảnh chụp màn hình/X/ETB2)

Đúng lúc Ovejero nhắc đến phần tường chắn ngay phía sau, đợt sóng lớn bất ngờ vượt qua công trình và ập thẳng vào vị trí tác nghiệp của ê-kíp truyền hình.

Cú đánh mạnh khiến nam phóng viên bị ngã và chìm trong dòng nước. Nữ quay phim Raquel, người đang đứng cùng Ovejero để ghi hình bản tin, cũng bị sóng cuốn.

Camera tiếp tục ghi lại sự việc trong thời gian ngắn trước khi tín hiệu trực tiếp bị gián đoạn. Hình ảnh phát trên sóng khi đó trở nên mờ đục do màn hình bị nước biển phủ kín, khiến khán giả không thể quan sát tình trạng của 2 nhân viên.

Chương trình sau đó lập tức chuyển hình ảnh trở lại trường quay. Người dẫn Odei Esnaola xuất hiện với vẻ mặt sửng sốt, miệng há hốc khi chứng kiến tình huống bất ngờ vừa xảy ra với các đồng nghiệp tại hiện trường.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Esnaola bày tỏ hy vọng phóng viên Ovejero và quay phim Raquel vẫn an toàn. Người dẫn cho biết chương trình sẽ nhanh chóng kiểm tra và cập nhật tình trạng của 2 người.

Đài ETB2 sau đó xác nhận cả Ovejero và Raquel đều thoát nạn. Hai nhân viên không bị thương nặng sau khi bị sóng đánh ngã trong quá trình thực hiện bản tin trực tiếp.

Khoảnh khắc bất ngờ nhanh chóng thu hút sự chú ý do diễn ra ngay khi nam phóng viên đang cảnh báo về chính mối nguy hiểm từ biển động. Phần tường chắn được anh nhắc đến chỉ ít giây trước đó đã bị sóng lớn tràn qua.

Sự việc cho thấy nguy hiểm có thể xảy ra đột ngột khi tác nghiệp gần biển trong điều kiện thời tiết xấu, nhất là tại khu vực có tường chắn sóng. Những đợt nước mạnh có thể vượt qua công trình và ập vào con đường ven biển mà người đứng gần không kịp phản ứng.