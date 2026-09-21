Đảng cầm quyền Nga dẫn đầu, trên đà chiếm đa số tại Hạ viện

Kiểm phiếu bầu cử Nga. Ảnh: TASS

Đảng Cộng sản Nga (KPRF) nhận được 13,84% số phiếu, đảng LDPR với 8,9%, đảng Những người mới với 7,94%. Đảng Nước Nga công bằng nhận được 4,95% phiếu bầu, thấp hơn mức 5% cần thiết để giành ghế trong Duma Quốc gia.

Hai hãng thông tấn TASS và Anadolu đưa tin các ứng viên của đảng Nước Nga thống nhất cũng đang dẫn đầu tại 208 trong tổng số 225 khu vực bầu cử đơn danh.

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, cuộc bầu cử Hạ viện kéo dài 3 ngày nhằm chọn ra 450 nghị sĩ đã kết thúc hôm 20/9, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt gần 57%, tăng so với mức 51,72% vào năm 2021. Hơn 111 triệu cử tri đủ điều kiện đã bỏ phiếu trực tiếp tại các điểm bầu cử và thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử từ xa.

Có 10 đảng tham gia tranh cử theo danh sách liên bang, trong đó có 5 đảng đang có ghế trong Quốc hội gồm Nước Nga thống nhất, Đảng Cộng sản, LDPR, Nước Nga công bằng và Những người mới. Các đảng còn lại gồm Rodina, Những người Cộng sản Nga, Đảng Xanh, Đảng Người nghỉ hưu và Đảng Dân chủ trực tiếp.

Đảng Yabloko không có tên trên lá phiếu liên bang, nhưng các ứng viên của đảng này vẫn tiếp tục tranh cử tại các khu vực bầu cử đơn danh.

Đây là cuộc bầu cử Hạ viện đầu tiên của Nga kể từ năm 2022, diễn ra trong bối cảnh xung đột với Ukraine vẫn tiếp diễn. Hoạt động bỏ phiếu cũng được tổ chức tại các khu vực quân Nga đang nắm quyền kiểm soát ở Ukraine.