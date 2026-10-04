Đảng cầm quyền Latvia dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội, đường hướng chính sách sẽ ra sao?

Đảng Danh sách Thống nhất của Thủ tướng Lavia Andris Kulbergs đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội nước này. (Nguồn: RTL Today)

Cuộc bầu cử Quốc hội Latvia diễn ra sau chiến dịch tranh cử tập trung vào những lo ngại về nước láng giềng Nga và chi phí sinh hoạt trong nước. Theo các cuộc thăm dò do hãng truyền thông LSM công bố, đảng trung hữu Danh sách Thống nhất dẫn đầu với 35,6% số phiếu.

Sau kết quả này, ông Kulbergs cho biết: “Đây vẫn chưa phải là kết thúc, nhưng kết quả cao hơn dự kiến”. Ông lưu ý, điều này cho thấy “người dân thực sự muốn thay đổi”, đồng thời đề cập đến các vấn đề “tăng trưởng kinh tế” và “tương lai của trẻ em Latvia”.

Tuy nhiên, liên minh của ông, vốn được các cuộc thăm dò trước bầu cử dự báo sẽ suy yếu, nhiều khả năng sẽ không thể duy trì theo hình thức hiện tại.

Một đối tác trong liên minh, Liên minh Xanh và Nông dân, dường như chỉ giành được 3,7% số phiếu, dưới ngưỡng 5% cần thiết để giành ghế trong Quốc hội. Điều này cùng với kết quả dự kiến của các đảng khác trong liên minh đồng nghĩa với việc ông Kulbergs sẽ phải thành lập một liên minh cầm quyền mới.

Mặc dù các cuộc thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu thường có độ tin cậy cao, việc cử tri không muốn ủng hộ các đảng cấp tiến hơn có thể khiến các đảng theo đường lối dân túy đạt kết quả cao hơn dự kiến.

(theo AFP)