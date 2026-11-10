Đảng bộ xã Yên Mô về đích sớm công tác số hóa hồ sơ đảng viên

Lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra trong quá trình số hóa hồ sơ đảng viên.

Đảng bộ xã Yên Mô có 41 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với 2.474 hồ sơ đảng viên thuộc diện số hóa. Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên và hồ sơ đảng viên điện tử, Đảng ủy xã Yên Mô sớm thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm Trưởng ban và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện toàn diện. Trong đó, kế hoạch đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận liên quan, đến từng chi bộ theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm. Công tác rà soát, phân loại, chỉnh lý và số hóa hồ sơ được yêu cầu triển khai đồng bộ, quá trình triển khai phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và bảo mật hồ sơ.

Đồng chí Trần Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xã chia sẻ: Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nguồn hồ sơ đảng viên của xã tiếp nhận từ nhiều đơn vị cấp xã trước đây, hình thành qua nhiều thời kỳ khác nhau và phần lớn vẫn lưu trữ bằng giấy. Không ít tài liệu đã cũ, ố vàng, mờ chữ hoặc thiếu thành phần, đòi hỏi phải tiến hành kiểm tra, bổ sung và chỉnh lý kỹ lưỡng trước khi đưa lên hệ thống điện tử. Vì vậy, quá trình số hóa đòi hỏi phải rà soát, đối chiếu, bổ sung và chỉnh lý kỹ lưỡng trước khi cập nhật lên hệ thống điện tử.

Để giải quyết khối lượng lớn công việc trong thời gian ngắn, xã Yên Mô đã thành lập Tổ công tác số hóa hồ sơ đảng viên và Tổ xung kích làm sạch dữ liệu đảng viên, huy động lực lượng cán bộ có chuyên môn và năng lực công nghệ thông tin tham gia. Các thành viên được chia thành từng nhóm phụ trách theo địa bàn và giai đoạn cụ thể, tạo nên guồng làm việc nhịp nhàng, chặt chẽ dưới sự theo dõi, đôn đốc thường xuyên của Ban Xây dựng Đảng.

Cán bộ thuộc Tổ công tác số hóa hồ sơ đảng viên đang thực hiện các bước số hóa sau khi chỉnh lý.

Bên cạnh việc huy động trang thiết bị hiện đại như: máy tính, máy scan và các thiết bị lưu trữ chuyên dụng, địa phương đặc biệt chú trọng công tác tập huấn nghiệp vụ. Ban Xây dựng Đảng đã tổ chức hướng dẫn tỉ mỉ quy trình chỉnh lý, sắp xếp, đánh số trang hồ sơ cho các chi bộ trực tiếp quản lý, đồng thời thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Đặc biệt là nhận thức rõ ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng của nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, đảng viên tham gia công tác chỉnh lý, số hóa hồ sơ đã không quản ngại vất vả, chủ động bố trí thời gian ngoài giờ hành chính, kể cả buổi tối, ngày thứ Bảy và Chủ nhật để đẩy nhanh tiến độ mà vẫn đảm bảo độ chính xác tuyệt đối của dữ liệu.

Cũng theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trần Văn Hưng, việc triển khai được thực hiện theo phương châm “Làm đến đâu chắc đến đó; số hóa đến đâu xác thực đến đó; dữ liệu đến đâu khai thác đến đó”, hướng tới xây dựng nguồn thông tin “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Các nhóm hồ sơ được phân loại và ưu tiên xử lý khoa học, trong đó tập trung trước tiên vào hồ sơ cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, đội ngũ cán bộ chủ chốt và các trường hợp có nhu cầu khai thác thường xuyên. Công tác rà soát, chỉnh lý và cập nhật được tiến hành song song, khép kín, triệt để khắc phục tình trạng thông tin thiếu hụt hoặc chồng chéo, sai lệch.

Nhờ sự tập trung cao độ về cả nguồn lực lẫn quyết tâm chính trị, tính đến ngày 27/10/2026, Đảng bộ xã Yên Mô đã hoàn thành mục tiêu số hóa hồ sơ đảng viên trước kế hoạch đề ra hơn 2 tháng. Kết quả đó đã tạo nền tảng vững chắc để địa phương đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý, cập nhật và khai thác dữ liệu đảng viên trong tình hình mới.

Cán bộ thuộc Tổ công tác số hóa hồ sơ đảng viên đang thực hiện các bước số hóa sau khi chỉnh lý.

Cùng với thành quả số hóa hồ sơ, thời gian qua, Đảng ủy xã Yên Mô cũng đẩy mạnh công tác rà soát, thu nhận, cập nhật, đối soát và làm sạch dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, đến nay đạt tỷ lệ làm sạch vượt kế hoạch đề ra. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp quản lý dữ liệu số, phát huy hiệu quả hệ thống thông tin điện tử phục vụ công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.