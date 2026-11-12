Đảng bộ xã Xuân Ái trao Huy hiệu Đảng tặng 25 đảng viên

Tại buổi lễ, Đảng bộ xã Xuân Ái đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc tặng Huy hiệu Đảng cho 25 đảng viên. Trong đó, 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên được tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 11 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Lưu Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho đảng viên Đinh Công Đính, chi bộ thôn Thống Nhất.

Đồng chí Nguyễn Thế Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Văn Nhất, chi bộ thôn Đại Phác.

Các đồng chí lãnh đạo xã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Các đồng chí lãnh đạo xã trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lưu Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Ái chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên và gia đình mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ xã.

Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm; luôn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo; tích cực đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Chi bộ thôn Yên Phú bày tỏ niềm xúc động, tự hào trước sự ghi nhận của Đảng. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy phẩm chất của người đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ và sức lực vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng là dịp tôn vinh những đóng góp của các đảng viên qua các thời kỳ, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và tinh thần phấn đấu trong cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, đối với sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển địa phương.