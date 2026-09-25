Đảng bộ xã Trà My kết nạp 30 đảng viên mới trong 9 tháng

Đảng bộ xã Trà My sơ kết hoạt động 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Ảnh: D.L

Trong 9 tháng, toàn Đảng bộ xã kết nạp 30 đảng viên mới, đạt 103,4% chỉ tiêu giao. Đảng ủy xã lãnh đạo việc sắp xếp, thành lập Trạm Y tế xã, tổ chức lại từ 17 thôn còn 11 thôn, sắp xếp 13 trường học còn 6 trường, gắn với các phương án nhân sự.

Ngoài ra, thành lập mới 9 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, chuyển đổi mô hình tổ chức đảng phù hợp với Quy định số 208-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Đến nay, Đảng bộ xã có 32 chi bộ với 957 đảng viên.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, người dân địa phương gieo sạ lúa vụ đông xuân đạt hơn 328,7ha, vụ hè thu 312,1ha, sản lượng cây có hạt đạt 2.871 tấn, tổng đàn vật nuôi 25.579 con. Tổng diện tích rừng và diện tích đã trồng cây rừng 10.929ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 60,97%.

Lãnh đạo xã Trà My khảo sát, chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong đầu tư công. Ảnh: D.L

Công tác đầu tư công trên địa bàn còn nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Đảng ủy, UBND xã đã quyết liệt vào cuộc tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Tổng vốn đầu tư công năm 2026 được giao hơn 87,2 tỷ đồng, đến ngày 20/9 giải ngân hơn 27,4 tỷ đồng, đạt 31,4%.

Xã Trà My xây dựng phương án xử lý 33 cơ sở nhà, đất dôi dư, trong đó 31 cơ sở đã được cấp có thẩm quyền quyết định xử lý, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công.