Đảng bộ xã Tân Lĩnh: “Xây đi liền với chống”

Tại thôn Trần Phú, vai trò nêu gương của Bí thư Chi bộ Nguyễn Toàn Quốc được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Nhận thấy tiềm năng từ nguồn gỗ rừng trồng tại địa phương, anh đầu tư cơ sở chế biến gỗ tràng hạt bồ đề, tạo việc làm thường xuyên cho gần 10 lao động, thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng. Mỗi năm, gia đình anh có thu nhập trên 200 triệu đồng.

Không chỉ tiên phong phát triển kinh tế, anh Quốc còn tích cực vận động Nhân dân chung sức xây dựng hạ tầng. Năm 2026, anh cùng cán bộ thôn vận động người dân đóng góp ngày công, chặt hơn 400 cây quế, 200 cây bồ đề, hiến trên 5.000 m² đất mở tuyến đường đất nội thôn dài 1,2 km. Đến nay, 80% tuyến đường trong thôn có điện chiếu sáng, trên 70% được bê tông hóa; thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/người/năm.

Từ sự định hướng của chi bộ và tinh thần chủ động của người dân, thôn Trần Phú hiện có 4 xưởng sản xuất gỗ tràng hạt; 30 mô hình trồng trọt, chăn nuôi cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Những chuyển biến ở thôn cho thấy, khi cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, gần dân và sát thực tiễn, chủ trương của chi bộ sẽ có sức thuyết phục, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Ông Vi Văn Huân, Chi bộ thôn Trần Phú chia sẻ: Đồng chí Nguyễn Toàn Quốc luôn năng động, trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm. Bí thư chi bộ làm trước, làm hiệu quả thì bà con tin tưởng, đồng thuận và sẵn sàng làm theo.

Toàn Đảng bộ xã hiện có 1.076 đảng viên, sinh hoạt tại 4 đảng bộ và 27 chi bộ trực thuộc. Trong 9 tháng năm 2026, Đảng bộ xã kết nạp 36/37 đảng viên mới, đạt 97,29% kế hoạch. 100% chi bộ thuộc diện thực hiện đã tổ chức sinh hoạt trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Việc rà soát, chỉnh lý, chuẩn hóa, cập nhật hồ sơ đảng viên trên phần mềm Quản lý đảng viên 4.0 đạt 100%. Qua đó, góp phần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng. Năm 2025, Đảng bộ xã Tân Lĩnh được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nếu “xây” là quá trình củng cố nền tảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu thì “chống” là chủ động nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh với những hạn chế, khuyết điểm, biểu hiện thiếu trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc, kỷ luật của Đảng.

Nhận thức rõ yêu cầu đó, Đảng ủy xã Tân Lĩnh chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, gắn với trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong 9 tháng năm 2026, các chi bộ đã thực hiện 28 cuộc kiểm tra đối với 37 đảng viên, trong đó có 21 chi ủy viên chi bộ; 2 cuộc kiểm tra đối với 3 đảng viên đang tiếp tục thực hiện. Đảng ủy xã thực hiện kiểm tra 1 chi bộ và 5 chi ủy viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra công tác tài chính đảng tại 4 chi bộ; Văn phòng Đảng ủy hoàn thành kiểm tra 1 chi bộ, đồng thời đang thực hiện kiểm tra 1 chi bộ khác.

Thông qua kiểm tra, giám sát, những hạn chế, thiếu sót được xem xét, chỉ ra và yêu cầu khắc phục.

Xây dựng Đảng phải đi vào thực chất, gắn với trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên. Đảng ủy xã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, đồng thời phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm nêu gương, xây dựng đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Trần Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy xã Tân Lĩnh

Thực tiễn ở Tân Lĩnh cho thấy, điều quan trọng nhất là những chủ trương, giải pháp phải tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân qua việc đề cao trách nhiệm, tính tiên phong và hiệu quả thực chất.

Thời gian tới, Đảng bộ xã Tân Lĩnh tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời, gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và chăm lo đời sống Nhân dân.

“Xây” để củng cố nền tảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; “chống” để chủ động phòng ngừa, khắc phục hạn chế, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và sự trong sạch, vững mạnh của Đảng.

Khi hai nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, thực chất, gắn với trách nhiệm của từng tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên và yêu cầu từ cuộc sống, phương châm “xây đi liền với chống” sẽ trở thành động lực để Đảng bộ xã Tân Lĩnh củng cố niềm tin của Nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.