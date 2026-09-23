Đảng bộ xã Phước Trà có 22 tổ chức Đảng sau khi sắp xếp

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị xã được thực hiện kịp thời, đồng bộ.

Trên cơ sở đề án về sắp xếp trường lớp, Đảng ủy xã quyết định kết thúc hoạt động của 5 chi bộ trường học; thành lập mới 2 chi bộ trường. Đảng ủy xã ban hành quyết định kết thúc hoạt động Đảng bộ Các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã; thành lập mới 9 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã và kiện toàn chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ.

Đồng thời điều chỉnh mô hình tổ chức Đảng đối với 6 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy xã thành chi bộ, là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy cơ sở theo Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Sau sắp xếp, kiện toàn, Đảng bộ xã Phước Trà có 22 tổ chức Đảng trực thuộc, với tổng số 488 đảng viên.

Song song với việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ thông qua mô hình kết nghĩa giữa chi bộ cơ quan với chi bộ thôn và tổ chức hội nghị sinh hoạt chi bộ mẫu. Qua đó tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ giữa các tổ chức Đảng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.