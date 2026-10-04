Đảng bộ xã Kbang kết nạp đảng viên mới đạt 86% kế hoạch

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

9 tháng qua, Đảng bộ xã Kbang tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 8/18 chỉ tiêu nghị quyết. Trong đó, nổi bật là các chỉ tiêu: thu ngân sách nhà nước đạt 32 tỷ 091,5 triệu đồng, vượt 25,14% kế hoạch tỉnh giao và đạt 90,03% kế hoạch HĐND xã giao; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 652,6 tỷ đồng (vượt 283,88% chỉ tiêu tỉnh giao); tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,92%, vượt 1,48% chỉ tiêu Nghị quyết; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95% (vượt 13% chỉ tiêu Nghị quyết)...

Toàn Đảng bộ kết nạp được 37 đảng viên mới, đạt hơn 86% kế hoạch. Công tác quản lý đảng viên, kiểm tra, giám sát và chuyển đổi số trong hoạt động của tổ chức đảng tiếp tục được đẩy mạnh; hồ sơ đảng viên được chuẩn hóa 100%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu nhiệm vụ còn chậm tiến độ, nhất là giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 53,81%; chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tự nguyện mới đạt 83.14% kế hoạch. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trật tự xây dựng có mặt chưa chặt chẽ… Các hạn chế này đã được các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá, bàn giải pháp thực hiện từ nay đến cuối năm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả Đảng bộ xã Kbang đạt được; đồng thời đề nghị Đảng bộ xã phải khắc phục những hạn chế, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Cùng với đó, Đảng bộ tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng vận hành chính quyền 2 cấp.

Hội nghị cũng qua thông qua dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về lãnh đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; Báo cáo hoạt động của Thường trực Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy từ hội nghị lần thứ 5 đến hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.